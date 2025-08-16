Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие российские творческие коллективы, было призвано подчеркнуть историческую важность освобождения Кореи и продемонстрировать теплые отношения между Пхеньяном и Москвой. В своем обращении Ким Чен Ын отметил, что такие культурные инициативы вносят особый вклад в развитие взаимопонимания и сотрудничества между народами КНДР и России.