Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за их выступление в Пхеньяне, посвященное 80-й годовщине освобождения Кореи от японского колониализма.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за их выступление в Пхеньяне, посвященное 80-й годовщине освобождения Кореи от японского колониализма. Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), концерт российских деятелей искусства стал значимым событием, которое не только принесло праздничное настроение, но и укрепило дружественные связи между двумя странами.

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие российские творческие коллективы, было призвано подчеркнуть историческую важность освобождения Кореи и продемонстрировать теплые отношения между Пхеньяном и Москвой. В своем обращении Ким Чен Ын отметил, что такие культурные инициативы вносят особый вклад в развитие взаимопонимания и сотрудничества между народами КНДР и России.

Как подчеркивает ЦТАК, концерт стал символическим событием, еще больше сблизившим две страны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке мер российских властей в СВО.

