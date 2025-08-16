Бойцы РФ уничтожили 2 ДРГ ВСУ под Темировкой в Запорожской области

В Запорожской области российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил в субботу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, украинские диверсанты были ликвидированы при попытке атаковать российские позиции под Темировкой.
Сообщается о потере противником в ходе боев в районе села нескольких ключевых опорных точек и блиндажей, а также минометного расчета и нескольких бронеавтомобилей.
Ранее стало известно о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ у Шандриголова в ДНР.