Косачев назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа

Каждый из лидеров внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата, заявил вице-спикер Совета Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что встреча на Аляске, где прошли переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, явилась общим достижением, и каждый из лидеров сыграл ключевую роль в достижении наилучших из возможных на данный момент договоренностей.

«И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход — это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата», — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее на Аляске прошли российско-американские переговоры с участием Путина и Трампа. Местом проведения встречи лидеров стала военная база Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком кругу, проходившие в формате «три на три», длились 2 часа и 45 минут. В российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

