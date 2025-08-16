Опасный сценарий: Трамп обвинил Байдена в сближении РФ с её «прирождённым соперником»

По словам Трампа, политика Байдена и Барака Обамы невольно подтолкнула Москву и Пекин к укреплению связей, что он назвал «самым опасным сценарием». Лидер США пояснил, что между Россией с её бескрайними просторами и Китаем с его перенаселением всегда тлеет «природное напряжение» из-за борьбы за ресурсы и территории.