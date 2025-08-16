Ричмонд
Невидимые хищники: США показали Путину и Трампу секретные истребители F-22

Встреча президентов России и США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон прошла под пристальным сопровождением американской военной авиации. На красной ковровой дорожке в почётном карауле выстроились четыре истребителя F-22, а над ними пролетел бомбардировщик- «призрак» B-2 с эскортом F-35, сообщил Economist.

Источник: Life.ru

F-22 Raptor считается самым боеспособным истребителем США. Он способен лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа и вооружён 20-мм пушкой и восемью ракетами класса «воздух — воздух». В прошлом году эскадрилья таких машин уже перебрасывалась на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля.

Бомбардировщик B-2 Spirit, пролетевший над авиабазой во время встречи, также относится к числу стратегических стелс-самолётов США. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки и активно используется в военных операциях.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске стали историческим событием. Встреча прошла в формате «три на три»: российскую делегацию возглавили Сергей Лавров и Юрий Ушаков. О том, как прошла встреча — в материале Life.ru.

