За ночь над России перехвачены 29 украинских беспилотников. Военная операция, день 1270-й

08:12 По окончании российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп призвал страны Европы «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине. По его словам, теперь окончание конфликта зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
08:05 ❗ За ночь над территорией России силами ПВО были перехвачены 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Десять дронов сбиты над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью, Брянской областью и Краснодарским краем.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1270-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.