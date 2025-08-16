Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар «Искандера» уничтожил крупный пункт дислокации иностранных наемников на Украине

В Черниговской области российскими военными был уничтожен крупный пункт дислокации бойцов так называемого «иностранного легиона» в составе ВСУ.

В Черниговской области российскими военными был уничтожен крупный пункт дислокации бойцов так называемого «иностранного легиона» в составе ВСУ. Как сообщили ТАСС в силовых структурах РФ, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

«В Черниговской области ударом ОТРК “Искандер-М” уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше