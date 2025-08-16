В Черниговской области российскими военными был уничтожен крупный пункт дислокации бойцов так называемого «иностранного легиона» в составе ВСУ. Как сообщили ТАСС в силовых структурах РФ, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».
«В Черниговской области ударом ОТРК “Искандер-М” уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта.
Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА.
