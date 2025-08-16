Ричмонд
The Hill: до Путина в лимузине Трампа ездили только два иностранных лидера

Американская газета The Hill напомнила о нескольких эпизодах, когда иностранные лидеры садились в бронированный лимузин президента США Дональда Трампа. По данным издания, как минимум два таких случая произошли во время первого президентского срока Трампа (2017−2021).

До Путина в лимузине Трампа ездили только президент Франции Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (архивное фото).

Американская газета The Hill напомнила о нескольких эпизодах, когда иностранные лидеры садились в бронированный лимузин президента США Дональда Трампа. По данным издания, как минимум два таких случая произошли во время первого президентского срока Трампа (2017−2021).

В 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с Трампом доехал на Cadillac One, также известном как The Beast, до Елисейского дворца в Париже. В том же году в лимузине американского лидера проехал во время визита во Флориду бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Кроме того, на архивной фотографии Белого дома, датированной июнем 2010 года, видно, что президент России Дмитрий Медведев того времени находился в лимузине президента США вместе с Бараком Обамой.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИсторический момент: Путин на красной дорожке пожал руку Трампу — яркие фото со встречи на Аляске.

После прибытия президента России Владимира Путина на Аляску 15 августа главы России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, вместе покинули аэродром, проехав в одной машине без сопровождения переводчиков. Как отмечает издание The New York Times, подобная совместная поездка лидеров двух государств является чрезвычайно редкой практикой. Издание также указывает на отсутствие переводчиков в лимузине, подчеркивая, что Путин владеет английским языком на достаточном уровне для ведения беседы с Трампом.

