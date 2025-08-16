The Hill: до Путина в лимузине Трампа ездили только два иностранных лидера

В 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с Трампом доехал на Cadillac One, также известном как The Beast, до Елисейского дворца в Париже. В том же году в лимузине американского лидера проехал во время визита во Флориду бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Кроме того, на архивной фотографии Белого дома, датированной июнем 2010 года, видно, что президент России Дмитрий Медведев того времени находился в лимузине президента США вместе с Бараком Обамой.