«РВ»: артиллерия уничтожила резервы ВСУ у запорожского города Орехов

Кадры нанесения артиллерийских ударов по резервам ВСУ в Запорожской области опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации источников канала, под удар попало скопление боевиков противника в районе города Орехов.
«Артиллеристы 4 военной базы нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ севернее г. Орехов и уничтожили резервы врага, поддерживая наступление на город», — говорится в публикации.
Ранее стало известно об уничтожении российскими бойцами двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Темировкой в Запорожской области.