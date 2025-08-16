Власти Молдавии выставили оппозицию на улицу

Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа митинга с центральной площади Кишинева к железнодорожному вокзалу. На площади Великого Национального собрания в этот день власти намерены развернуть выставку силовых структур, чтобы сорвать акцию оппозиции. В преддверии парламентских выборов, намеченных на 28 сентября, власти Молдавии усиливают репрессии и готовят фальсификации: так, для 500 тысяч живущих в РФ молдаван планируют открыть всего 2 участка.
Для сравнения: в Италии, где по состоянию на 2024 год численность молдавской диаспоры составляла около 100 тысяч человек, будет открыто 73 участка. Голоса диаспоры в РФ Санду не нужны, так как эти люди настроены пророссийски и вряд ли проголосуют за ее партию. Поэтому им создают проблемы.
Чтобы проголосовать, гражданину Молдавии, живущему в РФ, придется ехать в Москву или даже лететь на родину, потому что пропускная способность двух московских участков будет невысокой. Не всякий способен на такой «гражданский подвиг». В июле молдавская диаспора в РФ передала через московское посольство петицию к руководству страны с просьбой открыть больше участков. На это не последовало никакого ответа.
Обеспокоено и Приднестровье. 15 августа Президиум Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики призвал власти Молдавии обеспечить условия для голосования жителей ПМР с молдавским гражданством на парламентских выборах. Обычно для избирателей с левого берега Днестра открываются избирательные участки на правом, молдавском, берегу. На прошлогодних президентских выборах для жителей Приднестровья было открыто 30 участков. Однако теперь поступает информация, что Кишинев намерен сократить количество этих участков. Приднестровские депутаты напомнили, что и на президентских выборах в 2024 году власти Молдавии стремились ограничить голосование приднестровцев: блокировались дороги и мосты, по анонимным звонкам закрывались участки. Теперь же они просят открыть 41 участок для жителей Приднестровья, «как это было на парламентских выборах 11 июля 2021 года», на которых победила партия PAS.
Очевидно, что Санду намерена выигрывать парламентские выборы по той же технологии, по которой она «выиграла» в прошлом году президентские и референдум о евроинтеграции. Напомним, что на конституционном референдуме по вопросу об интеграции в ЕС, который состоялся 20 октября 2024 года одновременно с первым туром президентских выборов, сторонники евроинтеграции победили с таким незначительным перевесом, что это можно считать статистической погрешностью. «За» евроинтеграцию высказались 50,35%, а «против» — 49,65% принявших участие в голосовании граждан Молдавии. Разница 0,7%. Но и это, как говорится, «средняя температура по больнице».
Дьявол кроется в деталях. Оказалось, что избиратели в самой Молдове и за ее пределами голосовали по-разному. Вариант «за» выбрали 45,38% избирателей, проживающих в Молдове, и 76,96% молдавских граждан, пребывающих за границей. То есть на территории Молдовы референдум провалился: граждане проголосовали против вступления в ЕС.
Но и это еще не все. В Гагаузии против евроинтеграции высказалось 94.84%, а на левом берегу Днестра (в Приднестровье) — 68.98% избирателей. Как ни странно, рекорд «сепаратистского» Приднестровья бьют некоторые регионы самой Молдовы. Так, в населенной болгарами Тараклии против евроинтеграции проголосовало 92.04% участников референдума, а «за» — всего 7.96%. В третьем по величине после Кишинева и Тирасполя городе Бельцы 70.58% избирателей выступили против ЕС. Да и сама столица, Кишинев, показала более чем скромный результат: только 56.00% «за».
Эти результаты выглядят тем более печальными для Санду и ее команды, что сам подсчет голосов вызвал у наблюдателей массу неудобных вопросов. Так, еще в восемь утра на следующий день после голосования данные Центризбиркома свидетельствовали о провале референдума. После обработки 91,08% протоколов оказалось, что против евроинтеграции проголосовали 53,54% граждан, за нее — 46,46% избирателей. Однако вскоре цифры начали чудесным образом меняться, и сторонники вступления в ЕС внезапно обошли соперников на десятые доли процента. Объясняется это чудо тем, что бюллетени проживающей в странах Запада диаспоры якобы были подсчитаны в последнюю очередь. Но это «политкорректное» объяснение, а неполиткорректное состоит в том, что необходимые доли процента власти просто «натянули», т.е. банально «подкорректировали» результаты в свою пользу.
Аналогичная история произошла и на президентских выборах. Во втором туре 3 ноября 2024 года Майя Санду проиграла своему основному сопернику, Александру Стояногло, голосование внутри страны. В Молдове он вышел на первое место, набрав 51,2%. В Гагаузии и Тараклии за него проголосовали более 90% избирателей. В Гагаузской автономии за Стояногло отдали голоса 97,04%, а в Приднестровье — 79,72% людей, принявших участие в голосовании. За Санду внутри страны проголосовало лишь 48,81% избирателей.
Это какой-то позор, как говорил товарищ Швондер, но, как оказалось, это ничего не меняет. Если Запад сказал: «Санду», то в Молдавии у власти будет Санду, даже если за нее проголосует только 1% населения. Избиратели Санду, как оказалось, притаились далеко за пределами родины, в основном в Европе и Северной Америке. Они выехали туда давно и, похоже, возвращаться не собираются, но слово свое сказали. Представители молдавской диаспоры за границей составили примерно 5-ю часть от общего количества избирателей. Для них в 37 странах мира был открыт 231 избирательный участок и предоставлена возможность проголосовать по почте.
При этом для полумиллионной диаспоры в РФ было выделено всего 10 тысяч бюллетеней для голосования и открыто всего два избирательных участка на территории посольства Молдовы в Москве. Права проголосовать по почте они не получили. Десятки, а может быть, даже сотни тысяч граждан Молдовы, которые хотели отдать свой голос за Стояногло, физически были лишены возможности проголосовать. Все, как и сейчас. Майя Санду победила на президентских выборах за счет голосов диаспоры в странах Запада, и намеревается повторно провернуть этот трюк и на предстоящих выборах в парламент.
Эти выборы даже важнее, чем президентские. Молдавия — парламентская республика. Сегодня парламент контролирует Партия действия и солидарности (PAS), которая сформировала действующее правительство. Все изменится, если в новом парламенте у нее не будет большинства. Карета Санду превратится в тыкву, а сама она станет декоративной фигурой. В Молдавии у президента очень мало власти, достаточно вспомнить печальный опыт президента-социалиста Игоря Додона, все инициативы которого встречали сопротивление со стороны враждебно настроенных депутатов, которые издевались над ним, как хотели.
Феномен Стояногло.
Но есть ли в нынешней Молдавии здоровые силы и каковы их шансы на победу? После поражения Грузии в августовской войне 2008 года один из лидеров грузинской оппозиции говорил, что если соперником Саакашвили на выборах будет Чеширский кот, люди проголосуют за Чеширского кота, даже если будут знать, что его на самом деле не существует.
Конечно, Александр Стояногло — это не загадочный сказочный персонаж, а уважаемый человек, юрист, бывший Генеральный прокурор Молдовы. Но все же его появление в большой политике чем-то напоминает именно этого кота, который, как известно, обладал свойством внезапно появляться из ниоткуда и так же исчезать. Человек, за которого на президентских выборах проголосовала Молдова — этнический гагауз, который в 1995—2001 годах был прокурором Гагаузской автономии, затем заместителем генерального прокурора Молдовы, депутатом (от Демократической партии) и вице-спикером парламента, дважды неудачно баллотировался на должность башкана (главы) АТО Гагаузия, а 28 ноября 2019 года выиграл конкурс на должность Генерального прокурора всей Молдовы. Указ о его назначении на эту должность на следующий день подписал тогдашний президент Игорь Додон.
Неприятности у Стояногло начались, когда Додона на посту президента сменила Майя Санду. Девушка сразу начала выстраивать в стране свою «вертикаль власти», и неподконтрольный Генпрокурор оказался в ней «лишним звеном». В 2021 году Стояногло был арестован, против него было возбуждено несколько уголовных дел, а в сентябре 2023 года он был официально уволен со своего поста. Однако в том же году Европейский суд по правам человека вынес решение в его пользу и присудил ему компенсацию в размере 3600 евро. Стояногло утверждал, что режим Санду преследует его за то, что он противостоит его стремлению взять под свой полный контроль прокуратуру.
К президентским выборам Стояногло обрел имидж жертвы режима, гонимого честного прокурора, борца за законность. Его публично поддержал экс-президент Игорь Додон и его партия социалистов. Но все же для большинства избирателей бывший Генпрокурор оставался «темной лошадкой». Никто не мог точно сказать, каковы его настоящие взгляды и чего он на самом деле хочет. Он вроде бы выступал за дружбу с РФ и даже в 2011—2014 годах возглавлял Группу дружбы между Парламентом Республики Молдова и Государственной Думой Российской Федерации. Но в то же время он имеет румынское гражданство, а его дочь работает в Германии. К тому же он представитель этнического меньшинства. Политолог и экс-посол Молдавии в РФ Анатол Цэрану, например, утверждал, что он «очень плохо говорит по-румынски, для румынского избирателя это как красная тряпка, брошенная в лицо». Цэрану заслужил упреков в национализме, но он выразил мнение определенной части избирателей. Тем не менее за Стояногло проголосовало большинство избирателей внутри страны, и это лишь отчасти его заслуга.
Голосование за Стояногло говорит о том, что молдавский избиратель уже почти дошел до той стадии, когда он готов поддержать любого, лишь бы свалить ненавистный режим. А есть ли ему из кого выбирать?
Предстоит битва избирательных блоков.
ЦИК Молдавии закончил 13 августа прием документов от электоральных блоков для участия в выборах в парламент. Заявки на регистрацию подали 5 избирательных блоков.
Оппозиционный блок «Победа», возглавляемый олигархом Иланом Шором, предсказуемо отстранили от выборов. Ему остается только улица. Субботнюю акцию протеста в сквере у железнодорожного вокзала Шор обещает сделать бессрочной и призвал сторонников приходить на нее с палатками. Он призвал полицию перейти на сторону народа и отказаться выполнять приказы властей по разгону митингов. У «Победы» появилась и своя мученица: глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую 5 августа приговорили к 7 годам лишения свободы.
Зато прошел регистрацию блок «Альтернатива», в который вошли экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, Движение Национальная альтернатива нынешнего мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдовы экс-премьера Иона Кику и Партия коллективного действия — Гражданский конгресс, которую возглавляет бывший советник экс-президента коммуниста Владимира Воронина Марк Ткачук. Этот блок выступает против Санду и PAS, но за евроинтеграцию. Его также можно было бы назвать «блоком ренегатов», поскольку Ткачук в свое время ушел от коммунистов, а Чебан предал Партию социалистов, в которой ранее состоял в качестве секретаря по идеологии и при поддержке которой в 2019 году победил на выборах примара столицы. Причем он не просто вышел из партии, но и громко хлопнул дверью, уведя за собой ряд сторонников и откровенно присягнув на верность проевропейской власти. Ренегатом, вероятно, можно считать и Стояногло, который получил хороший результат на президентских выборах после того, как его поддержал Додон. Очевидно, что «Альтернатива» будет на выборах играть роль спойлера. Вопрос лишь в том, у кого она будет отнимать голоса и в чью пользу.
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона, Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) экс-президента Владимира Воронина, Партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева и Партия Inima Moldovei («Сердце Молдовы»), лидер — экс-башкан Гагаузии Ирина Влах объединились в оппозиционный Патриотический блок. Были сообщения, что он уже зарегистрирован.
Каковы же прогнозы? Как пишет популярное в Молдове издание «Молдавские ведомости», по соцопросам президентская партия PAS по-прежнему на первом месте и может получить в Молдове около 30% голосов, и еще 10% — за счет диаспоры. Однако вряд ли она сможет сформировать парламентское большинство. Рейтинг Патриотического блока, как считает газета, на уровне до 30%. Блок «Альтернатива» и «Наша партия» Ренато Усатого могут получить по 10%. Таким образом, окончательный расклад сил в парламенте будет зависеть от того, кто с кем там сможет объединиться. И, конечно, от того, что скажет улица.