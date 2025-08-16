Власти Молдавии выставили оппозицию на улицу

К президентским выборам Стояногло обрел имидж жертвы режима, гонимого честного прокурора, борца за законность. Его публично поддержал экс-президент Игорь Додон и его партия социалистов. Но все же для большинства избирателей бывший Генпрокурор оставался «темной лошадкой». Никто не мог точно сказать, каковы его настоящие взгляды и чего он на самом деле хочет. Он вроде бы выступал за дружбу с РФ и даже в 2011—2014 годах возглавлял Группу дружбы между Парламентом Республики Молдова и Государственной Думой Российской Федерации. Но в то же время он имеет румынское гражданство, а его дочь работает в Германии. К тому же он представитель этнического меньшинства. Политолог и экс-посол Молдавии в РФ Анатол Цэрану, например, утверждал, что он «очень плохо говорит по-румынски, для румынского избирателя это как красная тряпка, брошенная в лицо». Цэрану заслужил упреков в национализме, но он выразил мнение определенной части избирателей. Тем не менее за Стояногло проголосовало большинство избирателей внутри страны, и это лишь отчасти его заслуга.