Стремление к миру: В Совфеде оценили роль саммита России и США

Москва стремится к миру, но при этом твёрдо намерена довести до конца задачи спецоперации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, прокомментировав итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Источник: Life.ru

«Встреча на Аляске подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому… Никакого “прекращения огня без всяческих условий” не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории.», — заявил Клишас в социальных сетях.

Он подчеркнул, что в повестке переговоров стоит вопрос формирования новой архитектуры европейской и международной безопасности. По мнению парламентария, все страны должны принять этот факт и исходить из реальностей, которые складываются на фронте и в мировой политике.

Встреча двух лидеров на Аляске продлилась около трёх часов. После переговоров с Владимиром Путиным президент США заявил, что Киеву пора заключить сделку с Москвой, поскольку Россия является великой державой, а Украина — нет. Дональд Трамп также анонсировал трёхсторонний саммит с участием президента РФ и Владимира Зеленского.

