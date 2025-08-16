Стремление к миру: В Совфеде оценили роль саммита России и США

«Встреча на Аляске подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому… Никакого “прекращения огня без всяческих условий” не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории.», — заявил Клишас в социальных сетях.