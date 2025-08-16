Экс-замминистра транспорта Хабаровского края вменяют ущерб на 14 млн

Дальневосточная транспортная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. По версии следствия, он подписал акты об оплате работ, которые фактически не были выполнены, и это привело к потере почти 14 миллионов рублей из бюджета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Преступление, которое инкриминируют экс-заместителю министра, произошло в декабре 2023 года. Обвиняемый, по версии следствия, утвердил документы о выполнении коммерческой организацией работ по удалению из акватории морского порта Ванино затонувшего пассажирского катера и буксира-кантовщика. Соответствующие работы были частью контракта по ликвидации экологического ущерба в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».
Следствие утверждает, что чиновник был осведомлён о том, что работы выполнены не были. В то же время он подписал акты, что позволило провести оплату из бюджета почти 14 миллионов рублей.
Сейчас бывшему заместителю министра вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Максимальная санкция за это преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.
«Расследование по уголовному делу продолжается», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.