«Больше не будет Европы»: Запад начал осознавать истинную причину своего упадка

И, наверное, прав автор материала. Отказываясь от своих корней, забывая культуру и не пытаясь её сохранить, велик риск столкнуться с теми, кто привнесёт на чужую территорию свою культуру и свои правила. Стоило бы в этом контексте ещё напомнить поворот Европы от традиционных ценностей к «прогрессивным». Снижение рождаемости — тоже немаловажный элемент в этом процессе. И если так продолжиться и дальше, то Европы в привычном формате мы действительно больше не увидим.