«Больше не будет Европы»: Запад начал осознавать истинную причину своего упадка

«Бесплатные билеты на футбол, университетские курсы, уроки вождения и даже наращивание волос». Нет, это не реклама прекрасного места отдыха, а перечисленные на днях изданием Daily Mail блага, которыми пользуются в Великобритании приезжающие туда в неограниченных количествах мигранты. И ситуация актуальна не только для Британии, но и для других европейских стран и США. Запад признаёт, что всё более усиливающийся приток мигрантов — проблема, которую сами западные страны себе обеспечили и которую с каждым годом всё сложнее решить. Мы попытались разобраться, как трансформировался миграционный кризис на Западе и почему «теория великого замещения» уже не кажется для западной прессы конспирологией. Кстати, некоторые оценки оказались неожиданными.
Мигрантский хаос.
На днях, если быть точнее — 14 августа, по британской прессе разлетелся случившийся скандал вокруг скандального отеля для мигрантов в Кэнэри-Уорф. История гласит, что некий мужчина из числа просителей убежища проник в дом к некой женщине. За ним следовала толпа мужчин, которые призывала его возвращаться в отель. Мигрант их не послушал.
Это не стало единственной причиной, из-за которой в Кэнэри-Уорф начались протесты. Дело в том, что находящийся там отель Britannia International Hotel используется для размещения сотен просителей убежища.
В день инцидента с проникшим в дом женщины мужчиной рано утром в отель прибыла очередная группа из 50 мигрантов. Их привезли «на точку» в 5:34 утра. Охрана буквально спешила провести их внутрь гостиницы, прибывшим было приказано бежать в вестибюль, дабы не попасть под камеры.
Этот отель находится в центре протестов вот уже последние несколько недель после того, как городской совет Тауэр-Хамлетс подтвердил, что он был передан Министерству внутренних дел для размещения просителей убежища.
На все претензии местных жителей обратить внимание на столь вопиющие обстоятельства, местная полиция будто бы и реагировать не желает. На инцидент с вошедшим в дом местной жительницы мужчиной правоохранители ответили в таком стиле: «Мы понимаем, что мужчина вошёл в дом через открытую дверь, а на улице за ним следовала группа мужчин. На данный момент мужчина не арестован, поскольку в ходе первоначального расследования не было выявлено никаких правонарушений. Мы понимаем, что это огорчает жильцов дома».
Как мы уже говорили, отель стал очагом протестов. Причём на демонстрации выходили разнообразные группы: антимигрантские группы сталкивались с контрпротестующими.
Главная дорога возле отеля была перекрыта сотнями демонстрантов, скандировавших «Спасите наших детей».
Полиции пришлось быстро мобилизоваться, чтобы сдержать группу активистов, прибывших на станцию Саут-Ки для противостояния протестующим против мигрантов, которые держали плакаты с надписью «Ни один человек не является нелегальным» и скандировали: «Беженцы имеют право — здесь остаться, здесь бороться».
И это мы не говорим о протестах летом прошлого года, когда британцы выходили на митинги по всей стране после убийства детей в танцевальной студии Саутпорта. Преступником оказался 17-летний гражданин Великобритании Аксель Рудакубана, сын иммигрантов из Руанды.
Массовое недовольство абсолютно объяснимо. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер только вступил в должность, его первым действием стала отмена программы предоставления убежища в Руанде, разработанной предыдущим консервативным правительством, как раз в тот момент, когда она была наконец готова к реализации.
Схема в отношении Руанды была разработана с целью сделать пересечение Ла-Манша бессмысленным, поскольку мигрантов отправляли бы в Руанду, чтобы они просили убежища там, а не в Великобритании. Вместо этой схемы Стармер обещал «уничтожить банды», которые помогают просителям убежища совершать опасные для жизни переправы через пролив. Но, кажется, и эта схема провалилась.
Бесконечные потоки.
Ещё 12 августа появились данные, что число переправ мигрантов через Ла-Манш на небольших лодках при лейбористах превысило 50 тысяч, что эквивалентно одному мигранту, прибывающему каждые 11 минут.
Днём ранее было подсчитано, что 474 человека нелегально проникли в Великобританию на восьми небольших лодках, в результате чего общее число мигрантов, пересекших Ла-Манш с момента прихода лейбористов к власти, достигло 50 271 человека.
Британская пресса констатировала как один: это достижение подчёркивает провал стратегии премьер-министра Кира Стармера по «уничтожению банд», которая, как давно утверждают критики, не сработает без эффективного сдерживающего фактора для самих мигрантов.
Стармер достиг этой впечатляющей отметки быстрее, чем предыдущие премьер-министры, и на семь месяцев быстрее, чем его предшественник Риши Сунак.
Отвечая на вопрос о преодолении рубежа в 50 тысяч человек, министр образования Лейбористской партии баронесса Джеки Смит из Малверна назвала это «неприемлемым» — но затем заявила, что это вина предыдущего консервативного правительства.
В интервью «Би-Би-Си» Breakfast она заявила: «Это неприемлемое количество людей. Это своего рода демонстрация того, как за последние шесть-семь лет преступные группировки прочно обосновались в трагической торговле людьми через Ла-Манш».
Всё это действительно проблема для британцев и одновременно трагедия для просителей убежища. Очень часто в западной прессе стали появляться новости о гибели мигрантов во время таких вот рискованных переправ. Лодки переполнены и не выдерживают такого потока просителей убежища. Но они всё едут.
Соглашение лейбористов с Францией по принципу «один пришёл, один ушёл» вступило в силу 6 августа, но это не помогло замедлить рекордное число прибытий. Примерно такой же хаос ещё при администрации Байдена стал происходить в США, но теперь мигрантской неразберихе пришли на смену жёсткие антимигрантские меры Трампа, у которых тоже есть свои минусы.
Антимигрантская коса Трампа.
«Коси коса, пока роса». Так гласит поговорка, которая обозначает важность своевременного выполнения того или иного дела. Вот, президент США и решил, что пора бы уже и «скосить» слишком буйно расцветшую нелегально-мигрантскую клумбу. И как начал всех подряд выдворять!
За первые шесть месяцев второго срока администрации Трампа Иммиграционная таможенная служба и полиция (ICE) арестовала около 170 тысяч мигрантов — в пять раз больше, чем число задержанных за последний год правления Джо Байдена.
Такое резкое ускорение темпов борьбы с нелегальной иммиграцией внутри страны означает ошеломляющее увеличение числа арестов на 400% по сравнению с прошлым годом — а ведь до конца 2025 года еще более четырёх месяцев.
Все они выдворяются, по данным американского Министерства внутренней безопасности, за самые серьёзные уголовные преступления. Среди наиболее тяжких преступлений — убийство, сексуальное насилие над детьми, грабёж и содомия с применением насилия.
Среди таких людей: гражданин Гондураса Хуан Карлос Альбардо-Реллеc — 42-летний мужчина, в криминальной истории которого имеется осуждение за тяжкое нападение на ребёнка в округе Харрис (штат Техас); гражданин Мексики Габриэль Фигероа-Гама (69 лет), был признан виновным в убийстве в Чикаго и так далее.
Но администрация Трампа, как пишет Daily Mail, с трудом справляется с самой сложной частью иммиграционных репрессий: высылкой мигрантов из страны. Депортации затрудняются ограниченностью ресурсов и судебной системой, которая регулярно останавливает высылки из-за отсутствия надлежащей правовой процедуры в отношении задержанных.
Сроки депортации могут существенно различаться в зависимости от того, на каком этапе процедуры находится иммигрант.
Кстати, у США есть свои громкие истории. На днях источники в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что был арестован ещё один преступник, 24-летний Виктор Мартинес-Эрнандес. Мартинес-Эрнандес убил и изнасиловал Рэйчел Морин, когда она прогуливалась по пешеходной тропе в Бель-Эйр, штат Мэриленд, летом 2023 года.
Согласно записям, он жестоко избил ее камнями и задушил, а затем спрятал ее тело. Ужасное дело вызвало новые жаркие дебаты по вопросам иммиграции по всей стране.
Публикация личностей арестованных совпала с планами президента США дополнительно нанять 10 тысяч сотрудников ICE для реализации своих масштабных планов по депортации, которые были сорваны из-за нехватки ресурсов. Несмотря на поток заявлений, объявления о вакансиях остаются открытыми для публики.
В одном из объявлений указано, что ICE нанимает сотрудников службы депортации в 25 городах, которые будут арестовывать и депортировать мигрантов, проводить обычные собеседования и выполнять другие вспомогательные обязанности по поддержанию правопорядка, такие как снятие отпечатков пальцев и фотографирование, а также подготовка отчетов о расследованиях.
Чрезмерная помощь.
Недавно в издании Daily Mail вышел материал, в котором описываются все те блага, на которые имеют право приезжающие в Соединённое Королевство мигранты. Этот список актуален не только для Туманного Альбиона, но и в целом для многих европейских стран.
Как пишет автор статьи, нас заставляют поверить, что просители убежища живут в крайней нищете, ожидая рассмотрения своих заявлений Министерством внутренних дел.
Им запрещено работать или получать пособия, на которые могут претендовать граждане Соединённого Королевства. Говорят, что они выживают всего на 8 фунтов стерлингов в неделю, отмечает Росс Кларк.
Ясно, что мало кто из них обеспечен. Но, хотя просители убежища действительно не имеют доступа к обычной системе пособий, существует множество вещей, на которые они действительно имеют право — товаров и услуг, которые, так или иначе, хотя бы частично финансируются за счёт налогов британцев.
Просителям убежища предоставляется, например, жильё и питание — и то, и другое предоставляется напрямую государством.
Кроме того, существует сеть благотворительных организаций, предоставляющих различные льготы, многие из которых финансируются за счёт грантов центрального правительства. Автор отмечает: выяснилось, что многим, кто приплыл в Великобританию на небольших лодках, предлагаются скидки на поездки на этих самых надувных лодках.
Фактически, если подсчитать, британское правительство тратит 2,8 миллиарда фунтов стерлингов в год на поддержку просителей убежища и беженцев в Великобритании — в общей сложности это составляет 20% всех расходов Великобритании на зарубежную помощь.
Часть этой огромной суммы тратится несколькими способами. Первый — проживание в отеле. Хотя доля просителей убежища, размещённых в гостиницах, сокращается, в прошлом году более трети — 37% — получили гостиничный номер. В Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии эта доля превысила 60%.
Это отели с достаточно комфортными условиями. Гостям там предоставляется бесплатный Wi-Fi, бары, рестораны, в некоторых есть сады и комфортабельные террасы.
За год МВД Великобритании потратило 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на размещение мигрантов в гостиницах.
Второй — питание. Просители убежища получают стандартное пособие в размере 49,18 фунтов стерлингов на человека в неделю, которое помогает им оплачивать питание и другие основные нужды. Если в их жилье предусмотрено питание (а многие отели для просителей убежища предлагают полный пансион), пособие сокращается до 9,95 фунтов стерлингов на человека.
Просители убежища также могут бесплатно пользоваться продовольственными банками. Например, в Оксфордшире благотворительная организация Asylum Welcome управляет продовольственным банком, предлагающим свежие продукты пять дней в неделю, а также туалетные принадлежности и другие предметы первой необходимости. Эта деятельность частично финансируется налогоплательщиками: 672 тысяч фунтов стерлингов из её дохода в 1,72 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году поступили из «установленных законом грантов и контрактов», предоставленных Советом графства Оксфордшир и рядом районных советов.
В Кембридже городской совет предлагает бесплатные уроки кулинарии. Они предоставляются в рамках городской программы грантов на переселение мигрантов, которая выделяет до 30 тысяч фунтов стерлингов на проекты, помогающие беженцам и «лицам, имеющим опыт поиска убежища и проживающим в Кембридже». С момента запуска программы в 2022 году совет выделил 250 тысяч фунтов стерлингов таких грантов.
Третье — здоровье. Хотя в этой стране большая часть медицинских услуг предоставляется бесплатно, большинству из британских граждан всё равно приходится платить за стоматологическую помощь, рецептурные препараты, проверку зрения и так далее.
Однако просителям убежища выдаются сертификаты HC2, созданные для пациентов с низким доходом, которые освобождают их от уплаты большинства этих сборов.
Хотя сертификаты HC2 доступны некоторым гражданам Великобритании, из 1,56 миллиона, выданных за последние пять лет, 920 тысяч — то есть почти две трети — были выданы просителям убежища.
Некоторые просители убежища, например, те, кто проходит лечение от рака или страдает от выпадения волос из-за алопеции, даже имеют право на бесплатные парики.
Четвёртое — образование. 80 британских университетов предлагают стипендии и освобождение от платы за обучение лицам, ищущим убежища. Два колледжа Оксфорда предлагают лицам, ищущим убежища, возможность пройти магистерские курсы с покрытием всех расходов.
Пятое — транспорт. В некоторых частях страны просителям убежища предоставляется транспорт. В прошлом году в Оксфорде в рамках пилотной программы 275 просителям убежища были предоставлены бесплатные автобусные поездки. Со следующего года просителям убежища в Шотландии будут выдаваться бесплатные проездные на автобусы.
Сертификат HC2, о котором упоминалось ранее, также дает им право на бесплатный проезд, чтобы они могли добраться до места лечения, используя «наиболее дешевый и подходящий вид транспорта в зависимости от обстоятельств». Несколько советов предлагают мигрантам бесплатные уроки вождения.
К этому всему ещё стоит добавить досуг во всех его проявлениях, потребительские товары (например, мигрантов британское правительство обеспечивает одеждой сразу по прибытии), а также юридическая помощь.
Корни проблемы.
Глядя на эту ситуацию, возникает вопрос, почему так много людей ищут убежища в США и многих странах Евросоюза. Ясно, что люди бегут из своих родных государств по разным причинам. Однако, если обобщить, то все они ищут лучшей жизни. Почему так много беженцев стремятся в Британию? Особенно странно, когда они пользуются опасным маршрутом через Ла-Манш.
The Guardian считает, что причины могут скрываться в связях с Соединённым Королевством. Многих беженцев и экономических мигрантов Великобритания привлекает семейными и историческими связями, что облегчает им обустройство в стране и понимание ее институтов. Плюс — понятен язык.
Также лица, ищущие убежища в Великобритании, обычно должны прибыть на британские берега, чтобы подать заявление на получение убежища. Большинство людей не имеют права подавать заявление о предоставлении убежища, находясь в своей стране. За исключением случаев, когда они подают заявление по одному из немногих ограниченных каналов, заявители должны присутствовать в Великобритании для подачи заявления.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, успешное пресечение других несанкционированных способов въезда (например, в кузовах грузовиков и через Евротоннель) привело к увеличению числа людей, пытающихся пересечь границу на лодках. После 2014 года правительства Великобритании и Франции инвестировали в усиление безопасности во французских портах и вокруг Евротоннеля.
Играет роль и неэффективная политика британского правительства. Вспомним описанные выше планы Стармера.
А вот издание The European Conservative выпустило материал с громким заголовком «Когда мы потеряли Европу?».
Всё начинается со слова президента США Дональда Трампа, который, будучи в Шотландии, заявил: «Что касается иммиграции, вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы».
Президент США прямо сказал европейским лидерам то, что почти все уже признают в частных беседах. «Великое замещение» — это не теория заговора. Это печальная реальность.
Автор издания полагает, что один пункт Конституции нового на тот момент Евросоюза оказался решающим: отказ включить в документ прямое указание на христианские корни Европы. В 2004 году Европейский совет утвердил окончательный текст без какого-либо упоминания христианского происхождения Европы.
Франция, Бельгия, Швеция, Дания, Финляндия и Нидерланды — страны, наиболее решительно выступавшие за светскую Европу, — сейчас сталкиваются с самыми серьёзными проблемами безопасности, связанными с нелегальной иммиграцией беженцев арабского происхождения. Они регулярно подвергаются нападениям и страдают от крайней исламизации в обширных гетто своих крупных городов.
Учредительный текст новой Европы, пишет издание, размыл Союз в культурном отношении, отказавшись от того, что когда-то было причиной его объединения: христианства.
И, наверное, прав автор материала. Отказываясь от своих корней, забывая культуру и не пытаясь её сохранить, велик риск столкнуться с теми, кто привнесёт на чужую территорию свою культуру и свои правила. Стоило бы в этом контексте ещё напомнить поворот Европы от традиционных ценностей к «прогрессивным». Снижение рождаемости — тоже немаловажный элемент в этом процессе. И если так продолжиться и дальше, то Европы в привычном формате мы действительно больше не увидим.