Путин по пути с Аляски сделал неожиданную остановку

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Российский президент перед вылетом на встречу в американским президентом Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира ежегодно. Глава государства также переговорил с маленькими хоккеистами, которые показали ему свои лучшие трюки, а далее Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.