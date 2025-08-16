Текслер: У Южного Урала уникальные компетенции в сфере роботизации, готовы их развивать

Минпромторг России готов всецело помогать Челябинской области в решении сложных вопросов, связанных с укреплением и развитием промышленности региона. Об этом глава ведомства Антон Алиханов сообщил, подводя итоги визита на Южный Урал. День получился насыщенным: министр осмотрел ряд производственных площадок, а также обсудил увиденное с губернатором Алексеем Текслером. Подробности визита — в материале Агентства новостей «Доступ».
Открывая встречу с главой региона, Антон Алиханов отметил стратегическую важность Челябинской области для экономики страны: «Конечно, это опорный регион для всей нашей страны со времен Великой Отечественной войны, переноса сюда большого количества производственных мощностей. А сейчас мы в новом этапе индустриализации, который связан с металлургией, машиностроением, с нуждами оборонно-промышленного комплекса и диверсификацией».
Алексей Текслер обозначил текущие экономические показатели — высокие позиции региона в национальном рейтинге инвестклимата, стабильный рост заработной платы, рекордный по инвестициям 2024 год — 550 млрд рублей, рассказал о планах по реализации ряда крупных инвестиционных проектов и в целом обрисовал потенциал области. «В этом году ряд наших крупных предприятий продолжают стройки, инвестиционная активность продолжается, хотя чуть ниже, чем в прошлом году, но все задачи, которые сегодня стоят по проектам, решаются», — сообщил губернатор.
Серьезное внимание в регионе уделяется работе с федеральным Фондом развития промышленности. За последние годы поддержка оказана почти на 50 млрд рублей. Капитализация регионального Фонда развития промышленности за последний год увеличена в два раза.
Губернатор подробно остановился на реализации в регионе национального проекта «Производительность труда». В нем приняло участие 171 промышленное предприятие, и благодаря внедрению инструментов бережливого производства почти на 35% сократилось время протекания процессов, выросла выработка. А с 2020 года Челябинская область реализует региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда». Благодаря этому предприятия, не прошедшие по критериям в нацпроект, за счет регионального бюджета, могут повысить производительность труда на своих производствах.
Губернатор также сообщил о развитии промышленных кластеров, индустриальных парков и создании новых предприятий, в числе которых завод тяжелого машиностроения и завод прокатных валков на ММК. Отдельно была отмечена работа по развитию кадрового потенциала, включая программу «Профессионалитет» и создание сети инженерных классов.
Ключевыми вопросами встречи стали реализация инвестиционных проектов в регионе и создание инновационных роботизированных производств. Тут говорили предметно — Антона Алиханова свозили на «Завод Роботов», который сегодня серийно выпускает 6-осевых промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг, а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг (эти роботы произведены с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. — Прим. АН «Доступ»).
Позже Антон Алиханов признался журналистам, что очень хотел увидеть производство своими глазами. «Главным в желании приехать в Челябинск для меня было посещение “Завода Роботов” и осознание того, что нужно еще многое сделать, чтобы придать роботизации ускорение», — сказал он, в частности.
Алексей Текслер обратил внимание министра, что в регионе сделали упор не просто на производство роботов, но на выстраивание комплексной системы — от образования до производства роботов и развития предприятий, которые занимаются интеграцией роботов: «В целом ставим перед собой задачу увеличивать количество роботов для достижения соответствующих национальных целей, поставленных президентом страны. В Челябинской области создана Особая экономическая зона, где разместят современные роботизированные предприятия по производству газобаллонного оборудования, прицепной техники».
Антон Алиханов оценил планы по созданию полностью роботизированных цехов. «Наша задача — поддержать проекты», — сказал он.
Еще одним пунктом программы министра стал «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ) — ООО «Синара — Городские Машины». Это предприятие полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов — первая и единственная подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей, мощность предприятия — 350 единиц транспорта в год.
Исполнительный директор холдинга СТМ Виталий Вотолевский продемонстрировал Антону Алиханову полный цикл работ по выпуску троллейбусов и электробусов (а министру дали поуправлять троллейбусом) и рассказал о работе предприятия, в том числе совместных проектах с правительством Челябинской области.
«В рамках масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры в прошлом году в Челябинске запущено новое троллейбусное депо, в этом году завершается строительство второго. Менеджмент предприятия постоянно находится в поиске вариантов улучшения технологических процессов через приобретение нового оборудования, освоение передовых технологий. В этом году был освоен выпуск инновационных отечественных электробусов, первые из них уже проходят тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге и Магнитогорске», — отметил Виталий Вотолевский.
Также Антон Алиханов и Алексей Текслер посетили ряд предприятий ТМК в Челябинске, расположенных на территории Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). В цехе «Высота 239», где реализованы принципы «белой металлургии», гостям рассказали об этапах производства труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных трубопроводов, спортивных объектов, а также берегозащитных укреплений, в том числе и на местности со сложными климатическими условиями; на ТМК Стальные Технологии — продемонстрировали процесс создания специализированной продукции для металлургической отрасли, а также выпуск штампосварных деталей, предназначенных для поворота, герметизации магистральных трубопроводов и перехода с одного диаметра на другой.
Делегация оценила мощности Промышленной группы «КОНАР», работающей в стратегически важных отраслях РФ, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, производит насосные агрегаты, трубопроводную арматуру и другое оборудование для больших федеральных проектов. На ЧТЗ- УРАЛТРАК глава Минпромторга России осмотрел цеха, где обрабатываются детали для дизельных двигателей различных модификаций, производится сборка готовых изделий, испытательные стенды и дорожно-строительную технику, выпускаемую предприятием.
Подводя итоги насыщенного визита, Антон Алиханов выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и оказанию поддержки в решении сложных вопросов, связанных с укреплением и развитием промышленности Челябинской области.