Текслер: У Южного Урала уникальные компетенции в сфере роботизации, готовы их развивать

Также Антон Алиханов и Алексей Текслер посетили ряд предприятий ТМК в Челябинске, расположенных на территории Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). В цехе «Высота 239», где реализованы принципы «белой металлургии», гостям рассказали об этапах производства труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных трубопроводов, спортивных объектов, а также берегозащитных укреплений, в том числе и на местности со сложными климатическими условиями; на ТМК Стальные Технологии — продемонстрировали процесс создания специализированной продукции для металлургической отрасли, а также выпуск штампосварных деталей, предназначенных для поворота, герметизации магистральных трубопроводов и перехода с одного диаметра на другой.