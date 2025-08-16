Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Что известно к утру субботы

Президенты России и Соединенных Штатов, которые до этого дня не виделись около шесть лет, почти одновременно вышли из своих самолетов на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Рукопожатие длилось около 11 секунд. Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме с надписью «Аляска-2025», который был подготовлен для лидеров. Трамп и Путин стояли перед журналистами, продолжали диалог на «ногах» и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие длилось почти четыре секунды.