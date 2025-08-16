Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Что известно к утру субботы

В американском городе Анкоридж на Аляске завершился саммит между Россией и Соединенными Штатами с участием президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация начала свое возвращение в Россию, а сам глава Белого дома уже дал ряд интервью. Главное к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».
Итоги переговоров.
Президенты России и Соединенных Штатов, которые до этого дня не виделись около шесть лет, почти одновременно вышли из своих самолетов на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Рукопожатие длилось около 11 секунд. Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме с надписью «Аляска-2025», который был подготовлен для лидеров. Трамп и Путин стояли перед журналистами, продолжали диалог на «ногах» и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие длилось почти четыре секунды.
Приезд Путина и начало первых за долгое время российско-американских переговоров ознаменовались пролетом американских самолетов в небе над Аляской. В самом середине крыла был один из 20 оставшихся стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, известный своей необычной формой, в сопровождении четырех истребителей F-22 Raptor.
На этом общение глав государств не прекратилось. После первого рукопожатия на летном поле Путин и Трамп сели в лимузин главы американского государства, где пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров. Судя по опубликованным кадрам, президенты были в приподнятом настроении.
Сами переговоры прошли в формате «три на три». Главу российского государства сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио.
Лозунгом переговоров стала фраза «В стремлении к миру» (Pursuing peaсe). Встреча в узком формате завершилась спустя 2 часа 45 минут.
Новые заявления Трампа.
Американский лидер по итогам беседы с российским коллегой сообщил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи с участием его самого, Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
— Сейчас планируется организовать встречу между Зеленским, Путиным и мной, — сказал он в интервью каналу Fox News.
На этом фоне глава Белого дома порекомендовал украинскому коллеге заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта. По словам Трампа, он «хочет посмотреть, сможем ли мы это сделать». Однако он отдельно подчеркнул, что сам проект потенциальной сделки еще не готов, но в будущем «Зеленский должен согласиться». Трамп отметил, что возможность достичь соглашения касательно конфликта теперь зависит от президента Украины и европейских стран.
— Заключи сделку. Россия — могучая страна. А они (Украина — прим. «ВМ») — нет, — призвал американский лидер.
В разговоре с Fox News президент США также коснулся непосредственных отношений между Москвой и Вашингтоном. Так, Трамп сообщил, что пока не видит смысла думать о введении новых антироссийских санкций, так как его встреча с президентом РФ «прошла хорошо». При этом накануне встречи глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что после переговоров глав государств в Анкоридже существует вероятность снятия с России санкций США.
По словам Трампа, российская сторона передала ему список из тысячи военнопленных, которых Украина должна принять. Также американский лидер рассказал, что среди тех пунктов, по которым стороны пришли к согласию, есть и касающиеся гарантий безопасности в отношении Украины, а также вопросы территориальных обменов.
Отдельно Трамп напомнил о значительном ядерном потенциале России, с которым «необходимо считаться». Он отметил, что использование ядерного оружия приведет к концу света.
Первая реакция России.
Российская делегация еще не успела в полном составе вернуться из США. Утром 16 августа самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Об этом информирует сервис Flightradar24. Борт поднялся в воздух около 18:00 по местному времени (07:00 по московскому времени), он должен приземлиться в аэропорту Внуково в 15:26 по московскому времени.
Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успел прокомментировать переговоры глав государств. По словам представителя Кремля, лидеры России и США после переговоров решили не проводить традиционную совместную пресс-конференцию. Песков объяснил это тем, что Трамп и Путин уже дали достаточно подробные объяснения. Сам диалог прошел в позитивном ключе.
— Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента, — подчеркнул Песков.
Главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров — в отдельном материале «Вечерней Москвы».