СМИ: Обед Путина и Трампа отменили на саммите на Аляске

Обед президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, который был запланирован после переговоров двух лидеров на Аляске, отменили. Об этом сообщило издание NBS.
Спустя почти три часа переговоров президенты вышли на совместное выступление перед журналистами. Телеканал отмечает, что в обеде также должны были принять участие члены делегаций РФ и США.
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского города Анкоридж, где и прошли переговоры, около 18:00 по местному времени (07:00 по московскому времени), он должен приземлиться в аэропорту Внуково в 15:26 по московскому времени. Спецборт по пути в Россию сопровождали американские истребители F-22.
Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
Сам Трамп по итогам встречи с российским лидером порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны приступают к подготовке встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Президенты РФ и Соединенных Штатов вместе выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».