Стальная стража: Американские F-22 сопроводили самолёт Путина по пути с Аляски

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли в формате «три на три». Российскую делегацию также представили Сергей Лавров и Юрий Ушаков, а американскую — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Во время исторической встречи над аэропортом Анкориджа пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик B-2. В этот момент президенты сделали совместное фото, обменялись рукопожатием и отправились на переговоры в «кадиллаке» Трампа.