Стальная стража: Американские F-22 сопроводили самолёт Путина по пути с Аляски

Самолёт президента России Владимира Путина при возвращении с переговоров в США сопровождали американские истребители F-22. Манёвр прошёл в нейтральном воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.

Источник: Life.ru

Истребители F-22 сопровождали борт президента РФ при возвращении с Аляски. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

F-22 Raptor считается самым технологически совершенным истребителем США. Ранее эти самолёты уже выстраивались «почётным караулом» на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон, где прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Американские военные традиционно используют такие сопровождения для демонстрации безопасности и контроля воздушного пространства.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли в формате «три на три». Российскую делегацию также представили Сергей Лавров и Юрий Ушаков, а американскую — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Во время исторической встречи над аэропортом Анкориджа пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик B-2. В этот момент президенты сделали совместное фото, обменялись рукопожатием и отправились на переговоры в «кадиллаке» Трампа.

