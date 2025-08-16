Ричмонд
Истребители сопроводили борт Путина в неожиданный регион после встречи с Трампом. Видео

После завершения поездки в США российский президент Владимир Путин не вернулся сразу в Москву — глава государства направился в Чукотский автономный округ. В Кремле корреспонденту URA.RU рассказали, что самолет президента на участке маршрута от Аляски до России сопровождали истребители F-22.

Самолет президента на участке маршрута от Аляски до России сопровождали истребители F-22 (архивное фото).

После завершения поездки в США российский президент Владимир Путин не вернулся сразу в Москву — глава государства направился в Чукотский автономный округ. В Кремле корреспонденту URA.RU рассказали, что самолет президента на участке маршрута от Аляски до России сопровождали истребители F-22.

«По окончании визита в США борт Президента России по пути с Аляски в Россию сопроводили истребители F-22. Далее Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Чукотку», — передает корреспондент агентства. Сообщается, что в Анадыре Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым, обсудив вопросы местного развития и перспективы сотрудничества.

Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США. Владимир Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры продолжались почти три часа. Как прошла встреча и что о ней думают эксперты — URA.RU освещает в онлайн-трансляции.

