Раскрыто, почему Трамп встретил Путина бомбардировщиком B-2 Spirit

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что при помощи бомбардировщика B-2 Spirit, пролетевшего во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, США могли напомнить о наличии у страны ядерного оружия. Об этом пишет NEWS.ru.