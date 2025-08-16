Ричмонд
Раскрыто, почему Трамп встретил Путина бомбардировщиком B-2 Spirit

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что при помощи бомбардировщика B-2 Spirit, пролетевшего во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, США могли напомнить о наличии у страны ядерного оружия.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что при помощи бомбардировщика B-2 Spirit, пролетевшего во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, США могли напомнить о наличии у страны ядерного оружия. Об этом пишет NEWS.ru.

При бомбардировке двух ядерных объектов в Иране отличился именно данный самолет- «невидимка», отметил аналитик.

По его мнению, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit привлекли для того, чтобы напомнить, что Америка все-таки ядерная держава.

О наличии у США ядерного оружия Россия помнит, для нее никаких новинок нет, заключил собеседник издания.

Ранее Кнутов предположил, что приглашение Путина в лимузин к Дональду Трампу может быть хитрым шагом.

