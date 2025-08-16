Оруэлловскую систему слежки начали внедрять в европейской стране

В ближайшие недели будут задействованы 10 новых машин для распознавания лиц, и то, как и когда они будут задействованы, будет полностью зависеть от отдельных полицейских подразделений. Однако британское Министерство внутренних дел настаивает на том, что фургоны будут работать в соответствии со строгими правилами и использоваться только при наличии «особых разведывательных данных».