Оруэлловскую систему слежки начали внедрять в европейской стране

Эксперты предупреждают о «пугающем распространении» «оруэлловской» технологии, поскольку британское правительство расширяет использование распознавания лиц в реальном времени по всей стране, пишет Daily Mail.
Десять фургонов, оснащенных камерами распознавания лиц, будут размещены в семи полицейских подразделениях — Большом Манчестере, Западном Йоркшире, Бедфордшире, Суррее, Сассексе, долине Темзы и Хэмпшире.
Министерство внутренних дел Великобритании утверждает, что эта технология будет использоваться только для поимки «особо опасных» преступников с соблюдением правил, обеспечивающих «гарантии и надзор».
По данным правительства, за последний год в Лондоне с помощью этой технологии уже было произведено 580 арестов, в том числе 52 зарегистрированных сексуальных преступника. Однако правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что беспрецедентное внедрение этой технологии наблюдения может стать чрезмерно навязчивым.
Ребекка Винсент, временно исполняющая обязанности директора организации Big Brother Watch, говорит, что этот шаг «представляет собой значительное расширение сферы государственного наблюдения».
Винсент добавляет: «Система распознавания лиц в режиме реального времени превращает каждого прохожего в ходячий штрих-код и относится ко всем нам как к нации подозреваемых. Этот шаг нарушает не только наши права на неприкосновенность частной жизни, но и нашу демократию».
В фургонах с функцией распознавания лиц используются камеры, которые автоматически сканируют черты лица прохожих и записывают данные измерений, например, расстояние между глазами.
Затем эти данные сравниваются с существующим списком наблюдения, в то время как полицейский проверяет совпадения, отмеченные системой.
Согласно действующим правилам, технология может использоваться только для поиска в списках разыскиваемых преступников, подозреваемых или лиц, находящихся под залогом или по решению суда.
Тем не менее, правительство также готовится к осенним консультациям, которые помогут «сформировать новые рамки» для использования технологии.
Впервые технология распознавания лиц была применена в Великобритании во время финала Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе в 2017 году, но с тех пор получила более широкое распространение. Самыми активными сторонниками этой технологии стали полицейские в Южном Уэльсе, Лондоне и Эссексе.
Старший суперинтендант Тим Морган из полиции Южного Уэльса, который координирует внедрение, настаивает на том, что технология будет использоваться «с соблюдением этических норм».
Однако Big Brother Watch обеспокоена тем, что существует четкая правовая база, гарантирующая, что распознавание лиц не нарушит право людей на неприкосновенность частной жизни. Big Brother Watch отмечает, что парламент так и не проголосовал официально за разрешение использования распознавания лиц.
Вместо этого полиция опирается на «лоскутное одеяло» законодательства, чтобы оправдать использование распознавания лиц и управлять им.
Ребекка Винсент говорит: «Полиция истолковала отсутствие какой-либо законодательной базы, разрешающей использование этой технологии, как карт-бланш на ее дальнейшее беспрепятственное внедрение, несмотря на то, что в настоящее время проводится важный судебный пересмотр по этому вопросу».
Она добавляет: «Министерство внутренних дел должно отказаться от своих планов по дальнейшему внедрению системы распознавания лиц в реальном времени до тех пор, пока не будут установлены надежные законодательные гарантии».
Аналогичным образом, Big Brother Watch утверждает, что использование заранее утвержденных списков наблюдения не предотвратило аресты невинных представителей общественности.
Группа также утверждает, что были случаи, когда «протестующие, которых не разыскивали за какие-либо преступления, и люди с проблемами психического здоровья» появлялись в списках наблюдения полиции за распознаванием лиц.
В ближайшие недели будут задействованы 10 новых машин для распознавания лиц, и то, как и когда они будут задействованы, будет полностью зависеть от отдельных полицейских подразделений. Однако британское Министерство внутренних дел настаивает на том, что фургоны будут работать в соответствии со строгими правилами и использоваться только при наличии «особых разведывательных данных».
Министр внутренних дел Иветт Купер говорит: «Распознавание лиц будет целенаправленно использоваться для выявления сексуальных преступников или людей, разыскиваемых за наиболее тяжкие преступления, которых полиция не смогла найти».
Министерство внутренних дел Великобритании также утверждает, что алгоритм, используемый системами распознавания лиц, был независимо протестирован на предмет предвзятости Национальной физической лабораторией.