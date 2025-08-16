Ричмонд
Владимир Путин вручил особенный подарок на Аляске: что это

Путин подарил архиепископу Алексию две значимые для США иконы.

Источник: Комсомольская правда

Во время посещения мемориального кладбища в Анкоридже президент России Владимир Путин встретился с православным архиепископом Аляски владыкой Алексием. Российский лидер передал священнослужителю две иконы — святого Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.

«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь», — сказал Путин.

Объясняя выбор подарков, он отметил, что святой Герман считается покровителем Америки в православной традиции, а икона Успения приурочена к августовскому празднику.

В ответ владыка Алексий преподнёс Путину особую реликвию — икону, написанную на Афоне. Она четыре года находилась в лично молитвенном уголке архиепископа.

«Я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — сказал Алексий.

Священнослужитель подчеркнул глубокую духовную связь с Россией. Он отметил, что чувствует себя дома, приезжая в РФ. Путин ответил, что владыка всегда будет желанным гостем в России.

Секретарь архиепископа отец Ривас уточнил, что подаренные Путиным иконы, вероятно, разместят в кафедральном соборе святого Иннокентия в Анкоридже.

«Президент Владимир Путин подарил его высокопреосвященству две иконы. Так что это была большая честь. Посмотрим, есть несколько мест, где их можно было бы разместить, но, возможно, что будут размещены в соборе святого Иннокентия, и я на это надеюсь», — заключил секретарь.

Напомним, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.

Президент РФ предложил американскому коллеге провести следующие переговоры на территории своей страны, а именно — в Москве. На это Дональд Трамп ответил положительно. Кроме этого, Владимир Путин отметил значительную роль администрации США в процессе урегулирования украинского кризиса.

