Владимир Путин вручил особенный подарок на Аляске: что это

«Президент Владимир Путин подарил его высокопреосвященству две иконы. Так что это была большая честь. Посмотрим, есть несколько мест, где их можно было бы разместить, но, возможно, что будут размещены в соборе святого Иннокентия, и я на это надеюсь», — заключил секретарь.