ВСУ еженедельно несут потери, пытаясь форсировать Днепр

Он уточнил, что российские силы осуществляют непрерывный мониторинг Днепра. При выявлении противника по нему немедленно открывается огонь из ударных FPV-дронов и артиллерии. Представитель силовых структур полагает, что попытки ВСУ переправляться через реку направлены исключительно на создание информационного резонанса и поддержание имиджа перед западными партнёрами. Однако, по его словам, реальная обстановка на месте свидетельствует о преимуществе российских войск.