«Форсировать — это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один — большие потери. Наши войска круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии», — сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что российские силы осуществляют непрерывный мониторинг Днепра. При выявлении противника по нему немедленно открывается огонь из ударных FPV-дронов и артиллерии. Представитель силовых структур полагает, что попытки ВСУ переправляться через реку направлены исключительно на создание информационного резонанса и поддержание имиджа перед западными партнёрами. Однако, по его словам, реальная обстановка на месте свидетельствует о преимуществе российских войск.
Ранее Life.ru сообщал, что после взятия под контроль посёлка Искра ВС РФ удерживают 50 километров границы Днепропетровской области, где формируется буферная зона. Продвижение российских военных на других участках подрывает дух киевской армии.