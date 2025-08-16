Мир испугался, что Украина потеряет территории: как СМИ оценили пресс-конференцию Путина и Трампа

Накануне пресс-конференции Путина и Трампа представители СМИ активно обсуждали возможные итоги их закрытых переговоров, выдвигая многочисленные предположения относительно содержания беседы. Кроме того, заседание в расширенном составе так и не было проведено, что сразу же породило волну обсуждений: не свидетельствует ли это о провале саммита. Или, напротив, возможно, стороны сумели достичь договоренности быстрее намеченного. Сам факт появления президентов России и США на пресс-конференции несколько снизил накал страстей — часть наблюдателей сочла это признаком того, что ситуация находится под контролем.