Мир испугался, что Украина потеряет территории: как СМИ оценили пресс-конференцию Путина и Трампа

На Западе отметили, что Путин и Трамп по итогам саммита не привели конкретики о достигнутых договоренностях.
Президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — подвели итоги своих исторических переговоров. Эту встречу крайне активно обсуждают не только в России, но и на Западе. При этом The Hill отметил, что до Путина в лимузине Трампа ездили только два мировых лидера — глава Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как в мире оценили переговоры Путина и Трампа — в материале URA.RU.
The Economic Times.
На Западе обеспокоены возможными территориальными уступками Киева.
Союзники США выражали обеспокоенность тем, что Дональд Трамп может согласиться на территориальные уступки по Украине без ее одобрения. Несмотря на то, что о подобной договоренности официально не сообщалось, недостаток прозрачности, вероятно, лишь усилит опасения.
Глава МИД Чехии Ян Липавский положительно оценил посредническую роль США в достижении мира. Об этом пишет The Economic Times.
Во время саммита ВСУ били дронами по России.
Во время переговоров боевые действия на фронте конфликта не прекращались. Так, на востоке Украины действовала воздушная тревога, а главы российских регионов сообщали о новых атаках дронов ВСУ по территориям Ростовской и Брянской областей, говорится в материале.
Daily Mail.
Путин предупреждал Байдена об опасности эскалации конфликта.
Во время совместной пресс-конференции в Анкоридже Владимир Путин заявил, что еще в период президентства Джо Байдена предупреждал его о недопустимости эскалации украинского кризиса до прямых боевых столкновениям. «Я тогда прямо сказал, что это большая ошибка», — передает слова лидера РФ Daily Mail.
В материале говорится, что эти высказывания Путина могли быть лестью Трампу. Так, российский глава пытался убедить американского коллегу не занимать однозначно проукраинскую позицию и не поддерживать аналогичные заявления союзников в Европе. Отмечается, что на Западе встреча на Аляске рассматривается как, возможно, последний шанс для конца СВО.
В СМИ оценили приветствие Трампа и Путина.
Приветственное рукопожатие двух лидеров может говорить об их теплых отношениях. Об этом заявил эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии Daily Mail. По мнению эксперта, президент РФ остался доволен долгим приветствием.
Однако, как обращает внимание Джеймс, поведение Дональда Трампа заметно изменилось после начала официальной части саммита — он занял «жесткую и уверенную позу». «После чрезмерной сердечности его приветственного ритуала мрачное выражение лица Трампа и его постукивание кончиками пальцев здесь внезапно придали ему более жесткий и менее оптимистичный вид», — приводятся в материале слова эксперта.
Spiegel: отмена расширенного заседания порождает много слухов.
Накануне пресс-конференции Путина и Трампа представители СМИ активно обсуждали возможные итоги их закрытых переговоров, выдвигая многочисленные предположения относительно содержания беседы. Кроме того, заседание в расширенном составе так и не было проведено, что сразу же породило волну обсуждений: не свидетельствует ли это о провале саммита. Или, напротив, возможно, стороны сумели достичь договоренности быстрее намеченного. Сам факт появления президентов России и США на пресс-конференции несколько снизил накал страстей — часть наблюдателей сочла это признаком того, что ситуация находится под контролем.
Тем не менее, как говорится в публикации, подобный оптимизм выглядит сомнительно. Основное время на пресс-конференции выступал Владимир Путин, открывший встречу заявлением об «исторической дружбе» Москвы и Вашингтона.
Washington Post: саммит стал подарком для Путина.
В газете также обратили внимание на недостаток конкретики в ходе пресс-конференции. Тем не менее, главную выгоду получила все равно Россия.
«Сам факт проведения саммита был подарком для Путина. Он воспользовался этим и в ответ напомнил об угрозах Украины для России. В конце концов, два лидера прекратили встречу раньше запланированного срока и не сообщили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе, не ответили даже на вопросы журналистов», — пишет газета.
Отмечается, что это было редким случаем проявления сдержанности со стороны Дональда Трампа. Обычно он предпочитает активно взаимодействовать с прессой.
CNN: стороны договорились встречаться дальше.
Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, приглашенный в качестве эксперта на телеканал CNN также отметил, что Путин выиграл от этого саммита. А Трамп при этом не потерпел поражения, но и не добился ничего, кроме договоренностей о будущих политических встречах.
Болтон также отметил, что Владимир Путин значительно продвинулся в восстановлении отношений между РФ и США. Цели, которую он, по мнению эксперта, всегда ставил перед собой.
«Он (Путин — прим. URA.RU) избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Зеленский не был проинформирован ни о чем из этого до пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало», — заключил он.
Corriere.
Журналисты ведущего итальянского издания Corriere задались вопросом: не передали ли Путин и Трамп инициативу по урегулированию конфликта Зеленскому и представителям Европы. В публикации отмечается, что на подобный поворот событий указывают отдельные фрагменты выступлений двух лидеров.
Financial Times сравнил саммит Путина и Трампа с переговорами с Зеленским.
Эрик Грин, ранее занимавший должность в Совете национальной безопасности при администрации Джо Байдена и принимавший участие в организации встречи экс-президента США с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году, заявил, что саммит в Анкоридже свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к украинскому вопросу. Для него визуальные образы и символика мероприятия стали логическим продолжением встречи Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Грин имел в виду февральскую встречу представителей Белого дома и президента Украины.
«Мы наблюдаем, казалось бы, неумолимое ослабление позиций Украины, когда США теряют все больше рычагов влияния, кладут конец изоляции Путина и поднимают фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней», — приводятся слова Грина в материале.
Bloomberg увидел множество позитивных сигналов.
Агентство также обратило внимание на возможные благоприятные итоги саммита. Старший научный сотрудник исследовательского центра по вопросам мировой политики Сэмюэл Чарап охарактеризовал встречу лидеров как «множество позитивных сигналов с минимумом конкретики». Так, исходя из высказываний главы Белого дома, можно предположить, что он обсудил с российским коллегой определенные детали. Однако ни один из президентов не раскрыл сути переговоров.
«Пресс-конференция была очень дисциплинированной для Трампа. Он придерживался плана своего заявления, которое, по четкой договоренности, не должно было раскрывать никаких подробностей», — приводится в публикации.
La Repubblica увидела только негатив.
Итальянская газета предпочла акцентировать внимание на негативных аспектах саммита, проанализировав реакцию пользователей соцсетей для того, чтобы убедить аудиторию в провале встречи. Отмечается, что среди американцев преобладает мнение об отсутствии значимых заявлений по итогам мероприятия.
Le Figaro.
Французское издание также осветило другие аспекты визита Владимира Путина в Штаты. В частности, внимание было уделено его посещению захоронения советских летчиков, расположенного неподалеку от военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске — перед отлетом на родину российский лидер возложил цветы на могилы.
Bild.
Издание обратило внимание на один из наиболее обделенных вниманием моментов вечера — отмену совместного ужина. В публикации говорится, что изначально Дональд Трамп и Владимир Путин собирались пообедать после завершения первого этапа переговоров. Однако потом эти планы были пересмотрены.
Politico.
В материале отмечается, что после дружелюбной встречи двух лидеров вероятность введения новых санкций против России выглядит крайне низкой. В Politico подчеркнули, что Владимир Путин сумел выиграть время и избежать экономических ограничений, которыми администрация Трампа ранее угрожала на фоне стагнации мирных инициатив.
The Telegraph.
Издание пишет, что визит Путина на Аляску продемонстрировал окончание изоляции России и ее возвращение на ведущие позиции в мировой политике. Страна их, по сути, никогда и не покидала.
«Путин пожал руку президенту США. Он показал миру, что Россия вернулась туда, где ей и место — на вершину мировой политики», — говорится в материале.
The Wall Street Journal.
При этом, как подчеркивает The Wall Street Journal, российский президент не пошел ни на какие компромиссы в ходе переговоров. Одной из ключевых задач, которую он поставил перед собой на саммите, стало якобы восстановление репутации мирового лидера. «Саммит положил конец его изоляции от Запада», — пишут авторы публикации.