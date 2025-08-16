Ричмонд
В Японии указали на значимость саммита РФ и США на Аляске для всего мира

Эксперт по России Кадзухиро Кумо отметил важность личной встречи президентов России и США.

Источник: Аргументы и факты

Саммит России и США на Аляске имеет значение для всего мира, считает японский эксперт по России, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.

Он отметил, что, основываясь на заявлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на пресс-конференции, невозможно узнать, о чем именно состоялся обмен мнениями. Но слова американского лидера свидетельствуют о том, что он признает, что Россия серьезно рассматривает прекращение огня. Эксперт допустил, что это, «вероятно, предполагает, что США примут решение не вводить дополнительные санкции или дополнительные пошлины против России», передает РИА Новости.

По словм процессора, в беседе с Трампом Путин, вероятно, подчеркнул необходимость «устранения коренных причин кризиса».

Кумо подчеркнул, что в этом личная встреча президентов России и США имела значение не только для этих двух стран, но и для всего мира.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом Путина и Трампа.

Переговоры России и США на Аляске прошли 15 августа. Встреча Путина и Трампа длилась 2 часа 45 минут.

