В Японии указали на значимость саммита РФ и США на Аляске для всего мира

Он отметил, что, основываясь на заявлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на пресс-конференции, невозможно узнать, о чем именно состоялся обмен мнениями. Но слова американского лидера свидетельствуют о том, что он признает, что Россия серьезно рассматривает прекращение огня. Эксперт допустил, что это, «вероятно, предполагает, что США примут решение не вводить дополнительные санкции или дополнительные пошлины против России», передает РИА Новости.