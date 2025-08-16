Ушаков не назвал дату следующей встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков не стал называть дату следующей встречи российского лидера с главой США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.
Как известно, в пятницу, 15 августа, состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Они продлились несколько часов, после чего каждая из сторон выступила с заявлением. Уточнялось, что была достигнута договоренность о проведении еще одной встречи.
Как следствие, журналисты обратились к Ушакову. Однако он отметил, что конкретики по данному вопросу пока нет. В частности, неизвестно, когда состоится следующая встреча глав России и США.
Тогда же Ушаков высказался о трехстороннем саммите по Украине с участием Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что данная тема пока не обсуждалась.