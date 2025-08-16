Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков не назвал дату следующей встречи Путина и Трампа

Ушаков заявил, что пока не знает, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков не стал называть дату следующей встречи российского лидера с главой США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.

Как известно, в пятницу, 15 августа, состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Они продлились несколько часов, после чего каждая из сторон выступила с заявлением. Уточнялось, что была достигнута договоренность о проведении еще одной встречи.

Как следствие, журналисты обратились к Ушакову. Однако он отметил, что конкретики по данному вопросу пока нет. В частности, неизвестно, когда состоится следующая встреча глав России и США.

Тогда же Ушаков высказался о трехстороннем саммите по Украине с участием Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что данная тема пока не обсуждалась.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше