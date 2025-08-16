Как Башкирия преобразится с командой Большой Уральской тропы

Также на Большой Уральской тропе в Башкирии создадут аудиогид, доступный через сайт БУТ и QR-коды на стендах. По данным пресс-службы Минэкологии, будет создано двадцать видеоматериалов и столько же адаптированных аудиоуроков для слабослышащих и незрячих пользователей. Эти уроки размещаются как непосредственно на экотропах, так и на ресурсах партнеров проекта, повышая доступность экологической информации.