Как Башкирия преобразится с командой Большой Уральской тропы

Башкирия участвует в проекте «Зеленая линия Большой Уральской тропы» с территориями парка «Иремель», ущелья Мурадымово и заказника «Алтын-Солок». По словам начальника отдела экологического просвещения и развития туризма Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Риммы Галеевой, важнейшая задача команды проекта заключается в просвещении широкой аудитории через уникальные образовательные инициативы.
«Информационные стенды вдоль маршрута не станут привычными предупреждениями или запретительными табличками. Вместо этого они расскажут посетителям увлекательные истории мест, познакомят с редкими видами флоры и фауны, напомнят о хрупкости природного наследия. Помимо подробной карты местности и координат GPS, стенды будут снабжены контактами экстренных служб, обеспечивая дополнительную безопасность туристам», — отметила представитель дирекции.
Также на Большой Уральской тропе в Башкирии создадут аудиогид, доступный через сайт БУТ и QR-коды на стендах. По данным пресс-службы Минэкологии, будет создано двадцать видеоматериалов и столько же адаптированных аудиоуроков для слабослышащих и незрячих пользователей. Эти уроки размещаются как непосредственно на экотропах, так и на ресурсах партнеров проекта, повышая доступность экологической информации.