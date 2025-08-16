Ричмонд
В России исключили прекращения огня на Украине «без условий» после саммита

В России отвергли возможность прекращения огня на Украине без выдвижения условий после саммита лидеров РФ и США, который прошел в Анкоридже (Аляска). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Переговоры на Аляске подтвердили стремление России к миру, заявил Клишас.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров.

«Задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого “прекращения огня без всяческих условий” не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают все новые и новые территории», — заявил Клишас. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.

Клишас заявил, что переговоры, прошедшие на Аляске, продемонстрировали приверженность России мирному, стабильному и справедливому урегулированию. По его словам, в настоящее время актуальным становится вопрос формирования новой системы европейской и мировой безопасности, и все участники международного сообщества должны с этим согласиться.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМир испугался, что Украина потеряет территории: как СМИ оценили пресс-конференцию Путина и Трампа.

Встреча между президентами России и США на Аляске длилась почти три часа. Переговоры проходили в закрытом режиме. Яркие фото со встречи на Аляске — в материале URA.RU.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
