В Харьковской области ликвидирован дезертировавший из американской армии наемник Томас Райли Гамбургер, сообщил в субботу Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников канала, 21-летний уроженец Луизианы Гамбургер, служивший в 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США, был направлен в Польшу, где он дезертировал и перебрался на Украину. Там боевик вошел в состав 13-й бригады Нацгвардии.
Сообщается, что российские бойцы ликвидировали Гамбургера вместе с группой колумбийских наемников в районе села Зеленое Харьковской области.
«Его тело до сих пор не найдено», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО наемника из Колумбии Дейвиса Артуро Гутьерреса, который, отправляясь на Украину, сообщил семье, что едет мыть посуду в Польше.