Жительница Аляски придумала подарок Путину и Трампу

Жительница Аляски Малина Хаузингер рассказала, что планирует изготовить меховые декоративные покрывала, чтобы подарить их президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает ТАСС.

Хаузингер — совладелица сети магазинов одежды и аксессуаров из меха.

Узор, которым предпринимательница решила украсить покрывала, представляет собой объединенные изображения американского и российского флагов.

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Читайте материал «“Пока сделки нет”: переговоры Путина и Трампа завершились неожиданно».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
