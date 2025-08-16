Жительница Аляски придумала подарок Путину и Трампу

Жительница Аляски Малина Хаузингер рассказала, что планирует изготовить меховые декоративные покрывала, чтобы подарить их президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает ТАСС.
Хаузингер — совладелица сети магазинов одежды и аксессуаров из меха.
Узор, которым предпринимательница решила украсить покрывала, представляет собой объединенные изображения американского и российского флагов.
Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
