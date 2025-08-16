Тайные повороты Аляски: в Киеве назвали четыре тревожных сценария

То, что на первый взгляд казалось дипломатической рутиной, после комментариев Дональда Трампа превратилось в настоящий геополитический ребус для Киева. Если до переговоров на Аляске позиция США выглядела как ультиматум Путину, то теперь она трансформировалась в ультиматум, по сути, уже Владимиру Зеленскому. Трамп недвусмысленно заявил, что согласовал с Путиным «многие параметры сделки по Украине» и теперь ждет решения от украинского президента.