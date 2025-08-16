Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

При этом сам Трамп в рамках интервью после встречи с Путиным заявил, что стороны уже приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отдельно он порекомендовал украинскому коллеге заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.