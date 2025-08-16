Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

Вопрос о проведении трехстороннего саммита с участием президентов России, Украины и Соединенных Штатов на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пока не поднимался. Об этом в субботу, 16 августа, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков также сообщил, что на данный момент ему неизвестно, когда пройдет следующая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.
При этом сам Трамп в рамках интервью после встречи с Путиным заявил, что стороны уже приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отдельно он порекомендовал украинскому коллеге заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.
В свою очередь, Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.