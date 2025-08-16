В поведении Трампа после саммита с Путиным заметили важную деталь

Несмотря на отсутствие итогового документа, глава Белого дома Дональд Трамп остался всем доволен на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет New York Times.
В материале говорится, что Путин одержал еще одну победу, покинув Соединенные Штаты без каких-либо серьезных уступок и сохранив при этом теплые отношения с господином Трампом.
По словам автора статьи, Трамп признал, что полного согласия они не достигли, однако и намека на недовольство своим российским коллегой не высказал.
Встреча в итоге оказалась выгодной для обеих сторон, заключает NYT.
Ранее конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте Дональда Трампа на Аляске. По мнению политика, пролет над президентом России бомбардировщика B-2 Spirit является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия».
Ранее также политолог-американист Павел Дубравский предположил, что Трамп был разочарован отсутствием конкретной сделки по итогам саммита на Аляске.
