В поведении Трампа после саммита с Путиным заметили важную деталь

Несмотря на отсутствие итогового документа, глава Белого дома Дональд Трамп остался всем доволен на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Несмотря на отсутствие итогового документа, глава Белого дома Дональд Трамп остался всем доволен на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет New York Times.

В материале говорится, что Путин одержал еще одну победу, покинув Соединенные Штаты без каких-либо серьезных уступок и сохранив при этом теплые отношения с господином Трампом.

По словам автора статьи, Трамп признал, что полного согласия они не достигли, однако и намека на недовольство своим российским коллегой не высказал.

Встреча в итоге оказалась выгодной для обеих сторон, заключает NYT.

Ранее конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте Дональда Трампа на Аляске. По мнению политика, пролет над президентом России бомбардировщика B-2 Spirit является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия».

Ранее также политолог-американист Павел Дубравский предположил, что Трамп был разочарован отсутствием конкретной сделки по итогам саммита на Аляске.

