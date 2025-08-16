Сенатор Грэм* озвучил сценарий завершения конфликта на Украине: он уверен, что мир наступит в ближайшие месяцы

Грэм* подчеркнул, что ключом к справедливому завершению конфликта должно стать создание эффективной инфраструктуры сдерживания. По его мнению, предыдущие администрации США в лице Барака Обамы и Джо Байдена не смогли обеспечить такой механизм, что и привело к эскалации.