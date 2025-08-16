Ричмонд
Сенатор Грэм* озвучил сценарий завершения конфликта на Украине: он уверен, что мир наступит в ближайшие месяцы

Сенатор Грэм* не исключил окончание конфликта на Украине задолго до Рождества.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с заявлением о возможном мирном урегулировании украинского конфликта. Политик уверен, что трехсторонняя встреча президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского способна привести к завершению боевых действий «задолго до Рождества». Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети Х.

Грэм* подчеркнул, что ключом к справедливому завершению конфликта должно стать создание эффективной инфраструктуры сдерживания. По его мнению, предыдущие администрации США в лице Барака Обамы и Джо Байдена не смогли обеспечить такой механизм, что и привело к эскалации.

Сенатор с осторожным оптимизмом ожидает, что если трехсторонняя встреча действительно состоится, то конфликт завершится в ближайшие месяцы.

Напомним, что американский лидер анонсировал подготовку к трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и его самого. Тогда же в окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.

*- признан экстремистом и террористом на территории РФ.

