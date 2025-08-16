Путин после визита в США провёл встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

После визита в Соединенные Штаты Америки президент России Владимир Путин прибыл на Чукотку и провел рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в Кремле.
За все время руководства страной это второй визит главы государства в этот регион. Предыдущая поездка датируется 2024 годом.
Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кремль опубликовал видео, на котором российский лидер садится в самолет.
Истребители американских ВВС F-22 сопроводили борт президента России Владимира Путина по пути из Аляски в Россию. Соответствующее видео опубликовал Кремль.
