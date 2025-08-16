Ричмонд
Путин с Аляски прибыл на Чукотку

Президент России провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске отправился с рабочей поездкой Чукотской автономный округ, сообщили в Кремле.

Глава государства провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

До саммита на Аляске Путин совершил визит в Магадан. Там он посетил завод «Омега-Си», а также провел совещание по реализации мастер-плана развития Магадана и возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба».

15 августа на Аляске состоялся саммит России и США с участием президентов.

