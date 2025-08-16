Лидеров Европы охватила паника после встречи Путина и Трампа

После российско-американского саммита на Аляске лидеров Европы охватила паника из-за будущего Украины. Об этом пишет индийская газета Hindustan Times.
В публикации отмечается, что саммит прошел без участия Владимира Зеленского, которого не пригласили в Анкоридж.
По мнению авторов материала, это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу того, что будущее Украины Москва и Вашингтон могут попытаться определить без участия Киева.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись на Аляске в субботу. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась почти три часа.
Ранее в Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий.
