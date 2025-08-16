Ричмонд
DPA: Трамп созвонился с Зеленским и лидерами Европы после саммита с Путиным

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп информирует Владимира Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с российским президентом Владимиром Путиным, передает немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

Источник: © РИА Новости

«Трамп информирует… Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с Владимиром Путиным», — передает агентство в субботу.

Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

