Путин улыбался, а Зеленский бежал из Белого дома: как Трамп принимал президентов. Фотогалерея

Как проходила встреча Трампа с Зеленским в Белом доме и Трампа с Путиным.
Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, прошедшие 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) оказались диаметрально разными по атмосфере и итогам с прошлыми переговорами между американским лидером с президентом Украины Владимиром Зеленским.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.
Встреча с российским лидером в Анкоридже прошла торжественно: красная дорожка, рукопожатие, совместная поездка в лимузине. Эксперты по языку тела отметили «искреннюю связь» между президентами. Путин подчеркнул, что видит возможность для завершения конфликта на Украине. После переговоров Трамп, который грозил России санкциями, заявил, что откладывает это решение на две-три недели.
Совсем иначе выглядела встреча Трампа с президентом Украины в феврале 2025 года. Переговоры в Белом доме завершились скандалом: стороны обменялись резкими упреками, проект договора по редкоземельным ископаемым так и не был подписан, а совместная пресс-конференция сорвалась. Зеленский покинул Белый дом раньше времени, а европейские союзники Киева публично встали на его сторону.
Американская пресса назвала это «беспрецедентным дипломатическим провалом». Таким образом, переговоры с Путиным дали Трампу возможность показать открытость к диалогу, тогда как встреча с Зеленским лишь подчеркнула растущую дистанцию США и Украины.
