Путин улыбался, а Зеленский бежал из Белого дома: как Трамп принимал президентов. Фотогалерея

Трамп встречал Зеленского у Белого дома и отметил, что тот «нарядился» Hu Yousong/XinHua/GloballookpressТрамп встретил Путина в аэропорту Анкориджа, в честь прибытия российского президента была расстелена красная ковровая дорожка Сергей Бобылев/POOL/ТАССЗеленский и Трамп пожали друг другу руки перед переговорами Hu Yousong/XinHua/GloballookpressПутин и Трамп из аэропорта уехали на лимузине американского лидера Сергей Бобылев/POOL/ТАССПереговоры между Зеленским и Трампом прошли на повышенных тонах Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/GloballookpressВо время переговоров Трамп высоко оценил Россию, назвав ее великой державой Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSВо время встречи Зеленского и Трампа возникла ссора, сделка по редкоземельным металлам сорвалась Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/GloballookpressПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в формате «три на три» Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSВо время беседы с Трампом Зеленский скрестил руки на груди, что говорит о его дискомфорте Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/GloballookpressВо время пресс-конференции с Путиным, Трамп говорил всего три минуты, российский президент общался с прессой 9 минут Сергей Бобылев/РИА НовостиАмериканская сторона посчитала, что Зеленский вел себя оскорбительно на встрече с Трампом, и украинскую делегацию в конце концов попросили покинуть Белый дом CNP/AdMedia/GloballookpressПрезидент РФ Владимир Путин после беседы с Трампом пообщался с главой протокольной службы США Моника Кроули Гавриил Григоров/РИА НовостиТрамп после перепалки с Зеленским заявлял, что больше не хочет с ним общаться Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/GloballookpressЭксперты отметили, что приглашение российского лидера в США свидетельствует о потеплении отношений Москвы и Вашингтона Сергей Булкин/ТАССПрезиденты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе Гавриил Григоров/ТАСС.