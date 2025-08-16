Ричмонд
Трамп после встречи с Путиным на Аляске поговорил по телефону с Зеленским

Белый дом сообщает, что Трамп сейчас говорит с главами стран НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они провели телефонный разговор. Об этом сообщает Белый дом.

Как известно, переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись в ночь с 15 на 16 августа. Беседа глав государств продлилась несколько часов, после чего они оба вышли на пресс-конференцию. А затем покинули место переговоров.

Вскоре после этого, как отмечает Белый дом, Трамп позвонил Зеленскому и провел с ним телефонный разговор. Следом президент США связался с главами стран НАТО. С ними он беседует до сих пор. Какие-либо детали пока не уточняются.

