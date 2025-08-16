Ричмонд
Эксперт предположил, что Зеленский скоро покинет пост

Эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган предположил, что Владимир Зеленский скоро покинет свою должность.

Эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган предположил, что Владимир Зеленский скоро покинет свою должность. Подобный шаг, по мнению Керригана, имел бы смысл для всех сторон украинского конфликта, сообщает РИА «Новости».

Маурисио сказал, что другая политическая фигура могла бы принять условия, которые Зеленский считает «неприемлемыми», и политическая ситуация, таким образом, была бы стабилизирована.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Читайте материал «Жительница Аляски придумала подарок Путину и Трампу».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

