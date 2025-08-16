Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе

Лукашенко поздравил Трампа с успехом по достижению мира на Кавказе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Александр Лукашенко высказал уверенность, что по этим вопросам будет достигнут прогресс, отметила Наталья Эйсмонт.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне в присутствии президента Трампа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян засвидетельствовали своими подписями «декларацию о намерении заключить мирный договор» между странами (здесь подробнее).

Кстати, Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

А еще Дональд Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.

Кроме того, вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше