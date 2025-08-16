Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт.
В сообщении говорится, что лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Александр Лукашенко высказал уверенность, что по этим вопросам будет достигнут прогресс, отметила Наталья Эйсмонт.
Напомним, 8 августа в Вашингтоне в присутствии президента Трампа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян засвидетельствовали своими подписями «декларацию о намерении заключить мирный договор» между странами (здесь подробнее).
Кстати, Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.
А еще Дональд Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.
Кроме того, вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.