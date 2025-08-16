«Переиграл»: на Западе раскрыли, что произошло на Аляске

Саммит на Аляске завершился чистой тактической победой российского лидера Владимира Путина, который «переиграл очередного президента США» и добился своих целей, не пойдя практически ни на какие уступки. К такому выводу приходит в своем аналитическом материале новостная служба ABC News.
По мнению автора статьи, главным достижением для российского лидера стало само возвращение за «стол ведущих мировых держав», что положило конец попыткам его изоляции. При этом фокус российской делегации был направлен не столько на украинский вопрос, сколько на экономику. «Его присутствие на Аляске в первом ряду свидетельствует, что россияне рассматривали встречу прежде всего как бизнес-возможность», — отмечает издание, указывая на участие в переговорах Кирилла Дмитриева, ответственного за международные инвестиции.
На этом фоне результаты Дональда Трампа выглядят крайне скромно. Как подчеркивает ABC News, американский президент не смог добиться от Путина ни согласия на встречу с Владимиром Зеленским, ни даже временного прекращения огня на Украине. Обещание Трампа «сделать пару звонков» после саммита издание называет «слабым результатом».
В статье делается вывод, что «в этом поединке тяжеловесов» Владимир Путин показал себя с наилучшей стороны. «Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины», — констатирует ABC News, оценивая это как незначительный жест на фоне стратегического выигрыша российского президента.
