«Переиграл»: на Западе раскрыли, что произошло на Аляске

По мнению автора статьи, главным достижением для российского лидера стало само возвращение за «стол ведущих мировых держав», что положило конец попыткам его изоляции. При этом фокус российской делегации был направлен не столько на украинский вопрос, сколько на экономику. «Его присутствие на Аляске в первом ряду свидетельствует, что россияне рассматривали встречу прежде всего как бизнес-возможность», — отмечает издание, указывая на участие в переговорах Кирилла Дмитриева, ответственного за международные инвестиции.