Встреча Путина и Трампа на Аляске: реакция мировых СМИ

Саммит с участием президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал главным политическим событием за последнее время. До и после переговоров мировые СМИ освещали встречу глав государств. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные заявления журналистов.
CNN.
Телеканал CNN отметил, что Европе сложно воспринять появление Путина на красной дорожке в США. В репортаже привели слова одного из европейских дипломатов, выразившего мнение, что, принимая во внимание якобы «те ужасы, которые Россия ежедневно творит на Украине, такое обращение будет трудно переварить».
Канал также акцентировал внимание на «языке тела» во время встречи политиков.
— Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным, — говорится в материале.
В свою очередь корреспондент CNN Türk Сияменд Качмаз высказал мнение, что Путин сделал три значимых жеста в отношении Трампа. По его словам, первым из них стало решение российского лидера встретиться с Трампом на американской территории, вторым — встреча на военной базе, а третьим — решение политика сесть в машину американского коллеги.
Sky News.
Переговоров между президентами России и США не было в течение четырех лет, а последняя встреча Трампа и Путина произошла почти шесть лет назад. Главы европейских государств также неохотно шли на контакт с российским лидером. В связи с этим телеканал Sky News отметил, что встреча на Аляске стала наградой для Путина и выходом из изоляции.
— «Изгой» выглядит скорее как партнер. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента чем-то, равнозначным государственному визиту, — говорится в материале.
The Guardian.
Издание The Guardian акцентировало внимание не только на успехе саммита, но и на скандале вокруг Трампа, которого подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в растлении несовершеннолетних. Журналисты подчеркнули, что в таком контексте саммит действительно может стать «беспроигрышным для двух лидеров».
— Путин получает возможность встретиться с президентом США на американской земле. Трамп, в свою очередь, получает возможность играть роль мирового государственного деятеля в масштабном медийном спектакле, где никто не говорит о Джеффри Эпштейне, — говорится в материале.
NBC.
Телеканал NBC отметил различие в том, как Трамп приветствовал Путина, и в его перепалке с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале.
— Теплое приветствие в адрес Владимира Путина сильно контрастирует со ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме в конце февраля, — говорится в публикации.
Японские СМИ.
Среди азиатских журналистов одними из самых активных стали японцы. Однако резких заявлений на тему данного саммита в Стране восходящего солнца не делали.
Газета «Никкэй» разместила на первой полосе статью с заголовком «На саммите России и США не удалось достичь соглашения о прекращении огня в украинском конфликте, переговоры будут продолжены». В материале описывается ход встречи, а также то, что оба лидера отметили конструктивный и продуктивный характер саммита. Указывается, что соглашение по итогам встречи не было достигнуто и в ходе выступления не упоминались трехсторонние переговоры с участием Зеленского, интерес к которым Трамп проявлял до саммита.
Газета «Майнити» также опубликовала статью с похожим заголовком. В материале «На саммите США и России не было достигнуто соглашение о прекращении огня; Трамп подчеркивает “прогресс”, но не дает никаких объяснений» отмечается, что возможность трехсторонней встречи с Зеленским не обсуждалась на пресс-конференции лидеров. Тем не менее Трамп выразил желание вновь встретиться с Путиным, назвав саммит очень продуктивным.
Газета «Асахи» выпустила статью с заголовком «Лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. Без прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине». Авторы отметили, что Путин и Трамп говорили о продуктивности встречи, однако ни один из них не заявил о каком-либо прогрессе в вопросе прекращения огня на Украине, передает РИА Новости.
Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой за почти шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.