Встреча Путина и Трампа на Аляске: реакция мировых СМИ

Газета «Никкэй» разместила на первой полосе статью с заголовком «На саммите России и США не удалось достичь соглашения о прекращении огня в украинском конфликте, переговоры будут продолжены». В материале описывается ход встречи, а также то, что оба лидера отметили конструктивный и продуктивный характер саммита. Указывается, что соглашение по итогам встречи не было достигнуто и в ходе выступления не упоминались трехсторонние переговоры с участием Зеленского, интерес к которым Трамп проявлял до саммита.