Помощник президента высказался о следующей встрече Путина и Трампа

Информации о следующей встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков заявил, что пока не знает о том, когда будет следующая встреча Путина и Трампа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин улыбался, а Зеленский бежал из Белого дома: как Трамп принимал президентов. Фотогалерея.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин улыбался, а Зеленский бежал из Белого дома: как Трамп принимал президентов. Фотогалерея.

«Пока не знаю», — сказал он. Его заявление прозвучало в эфире Первого канала. Ушаков отметил, что Трамп должен пообщаться со своими коллегами, чтобы обсудить итоги встречи с Владимиром Путиным. Только после этого можно будет думать о новом этапе переговоров между лидерами двух стран.

При этом в США уже предрекли встречу Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам управляющего директора по ставкам и трейдингу Mischler Financial Тома Ди Галомы, переговоры могут состояться в следующем месяце.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа состоялась встреча президентов России и США. Оба главы государств прибыли к месту проведения переговоров практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут. По завершении встречи Трамп выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соглашения по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

