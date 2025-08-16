Трамп поговорил с Зеленским и беседует с лидерами НАТО

Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем созвонился с руководителями стран НАТО, заявили в Белом доме по данным агентства Reuters.
Агентство не приводит подробностей о содержании беседы Трампа с Зеленским.
Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Читайте материал «Эксперт предположил, что Зеленский скоро покинет пост».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.