Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поговорил с Зеленским и беседует с лидерами НАТО

Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем созвонился с руководителями стран НАТО, заявили в Белом доме по данным агентства Reuters.

Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем созвонился с руководителями стран НАТО, заявили в Белом доме по данным агентства Reuters.

Агентство не приводит подробностей о содержании беседы Трампа с Зеленским.

Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Читайте материал «Эксперт предположил, что Зеленский скоро покинет пост».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше