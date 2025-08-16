Ричмонд
Секретная служба США проверяла еду гостей перед встречей Путина с Трампом

Сотрудники Секретной службы США провели досмотр всех завтраков для гостей, готовясь к встрече президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске для гарантии полной безопасности. Об этом сообщает телеканал NBC.

Источник: Life.ru

Как сообщает телеканал, проверка безопасности превзошла обычные стандарты. Настолько, что пока участники ожидали в автобусах, сотрудники Секретной службы досконально осматривали все контейнеры с завтраком, чтобы исключить возможность проноса чего-либо запрещённого на территорию перед встречей двух лидеров.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. В Совфеде уже прокомментировали и оценили роль саммита.

