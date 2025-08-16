В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским. Лидеры не отвечали на вопросы СМИ.