Как Трамп встретил Путина на Аляске
Место встречи Путина и Трампа — штат Аляска в США, город Анкоридж, объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон.
Оба президента прибыли в Анкоридж на самолетах. Первым на аэродром приземлился «Боинг» Дональда Трампа. Президент США провел 45 минут в «Боинге» на аэродроме перед встречей с президентом России. Он покинул его только после того, как «Ил-96» с Путиным на борту совершил посадку. Лидеры одновременно вышли из самолетов и спустились на красную дорожку между ними.
Встреча Путина и Трампа на Аляске началась с рукопожатия. Затем оба президента обменялись приветствиями и направились к журналистам для совместного фото. Позже российский лидер рассказал, что при встрече сказал американскому коллеге: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым».
В небе в честь встречи президентов пролетел B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22. Путин и Трамп, проходя по красной ковровой дорожке, посмотрели на пролетающие самолеты.
Из Москвы в Анкоридж доставили президентский «Аурус», но Путин по приглашению коллеги сел в его бронированный лимузин Cadillac. С аэродрома до места переговоров политики доехали вместе. В машине они общались и даже смеялись.
На площадке военной базы, где прошел основной этап переговоров, Путин и Трамп вышли к журналистам, однако политики не стали делать заявления до встречи. На заднем фоне комнаты для общения делегаций был размещен лозунг: «В стремлении к миру». Вскоре всех журналистов и операторов попросили покинуть помещение.
Кто принимал участие в переговорах на Аляске
Переговоры проходили в узком формате: «три на три». Кроме Владимира Путина на встрече присутствовали его помощник Юрий Ушаков и глава российского МИД Сергей Лавров. Команду Дональда Трампа составили его спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Встреча за закрытыми дверями продолжались два часа 45 минут. После нее прошла совместная пресс-конференция длительностью около 10 минут.
В Анкоридж на саммит Путина и Трампа из Москвы также прибыли министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
В состав делегации США вошли: министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, министр торговли Говард Лютник, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
Главные заявления Путина по итогам переговоров
Атмосфера саммита была конструктивной и взаимоуважительной. Переговоры были полезными и обстоятельными.
Выбор места проведения саммита — логичный. Штат Аляска располагается по соседству с Россией, и две страны разделяют только Берингов пролив. США и РФ — близкие соседи, «это факт».
Аляска — территория, история которой связана с Россией и Штатами. Здесь до сих пор сохранилось культурное наследие русской Америки. В годы Второй мировой войны отсюда стартовал маршрут авиаперевозок по договору ленд-лиза.
В Магадане и на Аляске установлены памятники российским и американским летчикам, погибшим при выполнении героической миссии.
В России всегда будут помнить помощь США как союзников, чтобы выстраивать «взаимовыгодные и равноправные связи» на новом этапе.
Российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырех лет. Двусторонние отношения «скатились до низшей точки со времен холодной войны».
Личная встреча глав двух стран — переход от конфронтации к диалогу.
С президентом Трампом у Путина установились прямые контакты. Политики откровенно общаются по телефону. Кроме того, в России точку зрения США представляет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Одним из ключевых вопросов саммита стала ситуация вокруг Украины. В России ценят стремление Белого дома и Дональда Трампа разрешить украинский конфликт.
Украинский и русский народы — братские, происходящее на Украине — трагедия и тяжелая боль.
Москва заинтересована в окончании конфликта, но для этого должны быть устранены первопричины кризиса, учтены законные озабоченности России и восстановлен баланс в сфере безопасности Европы и мира.
Кремль согласен с Трампом — безопасность Украины необходимо обеспечить.
Хочется верить, что понимание между Россией и США откроет дорогу к миру на Украине.
В России надеются, что Киев и его европейские союзники не будут пытаться сорвать процесс мирного урегулирования с помощью провокаций и интриг.
С приходом Трампа товарооборот между Россией и США вырос на 20%. Деловое и инвестиционное сотрудничество двух стран имеет огромный потенциал. Россия и США могут стать партнерами в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях, освоении космоса.
Страны могут успешно взаимодействовать в Арктике и выстроить контакты между Дальним Востоком и американским западным побережьем.
Между Россией и США проходит линия перемены дат. Есть надежда, что отношения двух стран смогут перешагнуть из вчера в завтра.
После переговоров главное, чтобы с обеих сторон был настрой на результат.
Президент США имеет четкое представление о целях, и видно, что его заботит процветание и развитие своей страны. Также Дональд Трамп учитывает, что Россия имеет свои интересы.
Достигнутые договоренности станут основой для решения украинского кризиса и позволят восстановить прагматичные отношения между Вашингтоном и Москвой.
В 2022 году Джо Байден был предупрежден, что развитие конфликта на Украине — большая ошибка. Сегодня Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Есть уверенность, что это так бы и было.
С президентом Трампом наладился доверительный контакт. Есть основание полагать, что Россия и США смогут дойти до завершения противостояния на Украине.
Заявления Трампа по итогам переговоров
Встреча была продуктивной, стороны обсудили многие вопросы, в том числе существенные.
Полного понимания между российской и американской сторонами достичь не удалось, сделки нет. В планах — телефонные переговоры со странами НАТО и Владимиром Зеленским для информирования их о ходе встречи.
Белый дом хочет закончить конфликт на Украине как можно быстрее, чтобы выстроить экономическое сотрудничество с Россией.
Саммит позволил достичь существенного прогресса. С Путиным сложились хорошие отношения.
Ситуация о «вмешательстве России» в выборы США — фейковая, и российский лидер это понимает.
Переговоры были продуктивными, есть неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Пока кризис на Украине не разрешен, но Белый дом благодарен Путину и его команде за сотрудничество.
Всех членов делегации Кремля благодаря СМИ хорошо знают американцы. Особенно — Сергея Лаврова.
Путин заинтересован в завершении конфликта, в ходе которого каждую неделю погибают тысячи людей.
«Я благодарю Вас, господин президент, мы будем общаться с вами очень, очень вскоре. Я надеюсь увидеться с вами вскоре. Спасибо», — завершил свое выступление политик.
После этих слов Трампа российский лидер озвучил предложение провести следующие переговоры в Москве. Трамп оценил предложение как «очень интересное» и сказал, что это «вполне возможно».
Что сказал Трамп в интервью после переговоров
Трамп уточнил, что Киеву придется согласиться на соглашение. Он допустил, что Зеленский может сказать «нет».
По мнению президента США, его украинскому коллеге следует соглашаться на условия Кремля, так как «Россия — могучая страна, а Украина — нет».
Трамп также заявил, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы в течение двух-трех недель, но после встречи не следует этот вопрос обсуждать.
Американский президент добавил, что российская сторона представила ему перечень украинских военнопленных, в котором указаны данные тысячи человек. Украина должна их забрать.
Трамп рассказал, что во время переговоров в Анкоридже обсуждались гарантии безопасности для Украины, по части пунктов стороны пришли к согласию.
Политик напомнил, что Россия — ядерная страна и с этим следует считаться.
Он напомнил, что Россия тесно сотрудничает с Китаем и основу для таких отношений заложил его предшественник Джо Байден. По словам Трампа, Москва и Пекин — «по сути естественные противники», но стали союзниками, а «это нехорошо».
Как в Кремле оценили итоги переговоров Путина и Трампа
В первые часы после визита российской делегации на Аляску в России сдержанно говорили о том, как прошла встреча Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал саммит в Анкоридже позитивным. Представитель Кремля добавил, что диалог двух президентов позволит дальше совместно вырабатывать варианты урегулирования.
Напомним, встреча Путина и Трампа на Аляске — первая за последние шесть лет. Ранее лидеры двух держав встречались в июне 2019 года на саммите G20 в японской Осаке, до этого общались в 2018 году в ходе полноформатных переговоров в Хельсинки в июле и на российско-американском саммите в Париже в ноябре. Познакомились президенты в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.