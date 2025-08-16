«Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР», — сказал собеседник РИА «Новости».
Согласно его заявлению, 225-й штурмовой полк противника получил приказ любой ценой взять Новоконстантиновку и снять видео, чтобы подтвердить заявления генштаба ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения населённого пункта Искра под контролем российской армии находятся 50 километров границы Днепропетровской области. Там создаётся буферная зона. При этом наступление ВС РФ на других направлениях также деморализует ВСУ.