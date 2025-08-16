ВСУ попытались снять видео захвата села под Сумами и потеряли почти всех штурмовиков

ВСУ предприняли атаки на Сумском направлении, которые не увенчались успехом и привели к большим потерям. Эти действия были предприняты с целью предоставить Генеральному штабу видеоматериалы, подтверждающие взятие населённого пункта, сообщили в российских силовых структурах.